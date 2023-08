Covid-19. Ce qu’il faut savoir sur le nouveau variant «Eris»

EG.5, tel est la dénomination scientifique du nouveau variant lié à la covid-19, aussi surnommé «Eris». Si ce dernier représente une part importante des nouveaux cas de covid-19 diagnostiqués récemment sur le globe, il n’induit pas de symptômes plus graves que les précédents variants. Toujours est-il que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a ajouté en juillet dernier sur la liste des variants à surveiller de près.

«Le risque demeure qu’un variant plus dangereux émerge et provoque une hausse soudaine des cas et des décès», a souligné récemment Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. Selon l’Organisation, la souche «Eris» aurait été découverte pour la première fois le 17 février dernier. Mais c’est véritablement dans le courantde cemois de juillet qu’elle a accéléré sa progression, ayant été détecté dans 51 pays du globe, dont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et dans certaines régions d’Europe et d’Asie. Concrètement, «Eris» est apparenté au variant «XBB.1.9.2.3», membre de la famille Omicron. Quid des symptômes liés à ce nouveau variant ? Selon les spécialistes, les signes avant-coureurs se manifestent de façon classique, notamment par de la toux sèche, des maux de tête, de gorge, de la fatigue, voire des courbatures…