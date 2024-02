Des restaurants à Dar Bouazza menacés de destruction ?

Pas moins de sept restaurants de Dar Bouazza ont reçu une mise en demeure en provenance des autorités locales.

A l’instar d’autres villes côtières du Royaume, les autorités de la ville de Dar Bouazza auraient à leur tour décidé de mettre un terme à l’occupation illégale du domaine public maritime. Après Imessouane, ou plus récemment la plage de Dahomey, c’est au tour cette fois-ci de plusieurs restaurants de Dar Bouazza de faire l’objet d’une mise en demeure adressée à leur encontre par les autorités de la ville.

Lire aussi | Dahomey et ses cabanons en passe d’être rayés de la carte

Les restaurants concernés sont le Sunny beach, le Baya beach, le Seven beach balboa 1, le Malibu beach, l’Atlantic boulevard, le Taloche et le Babaloo beach. Ces derniers sont accusés d’occuper illégalement le domaine public maritime et sont priés de restituer les terrains qu’ils occupent, selon le document qui leur a été adressé.