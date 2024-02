L’iPhone visé par une cyberattaque     

Un redoutable cheval de Troie ciblant iOS vole les données biométriques pour accéder aux applications bancaires et financières de l’iPhone…

D’après le site Futura Sciences, un cheval de Troie baptisé GoldPickaxe s’attaque à iOS, le système très sécurisé d’iPhone. Selon la même source, il est capable de voler les données de reconnaissance faciale pour pouvoir accéder aux données sensibles qu’elles protègent, notamment les applications bancaires ou financières de n’importe quel iPhone. Dans les détails, l’acteur malveillant exploite les données biométriques pour créer via une IA un deepfake. Le malware peut également intercepter les SMS du mobile, ce qui lui permet d’obtenir un accès complet aux applications bancaires et financières installées.

À noter que GoldPickaxe est une déclinaison pour iOS d’un autre cheval de Troie qui visait les mobiles Android et qui avait été détecté en octobre 2023. Il portait alors le nom de GoldDigger. Bien qu’étant une première pour ce téléphone qui a construit son offre sur sa sécurité, en attendant, ces petits couacs n’ébranlent guère l’aura de l’iPhone auprès du grand public, en témoigne un classement récent des téléphones les mieux vendus.

L’un des téléphones les plus vendus…

Le centre de recherche « Counterpoint » a dévoilé récemment le top 10 des meilleures ventes de smartphones à travers le monde, et l’on constate que c’est l’iPhone qui domine le marché, y compris sur les modèles les plus onéreux. Selon le classement, l’iPhone 14 occupe la première place avec 3,9 % de parts de marché.

L’iPhone 14 Pro Max est second (2,8 %), suivi de l’iPhone 14 Pro (2,4 %), qui clôture le podium. L’iPhone 13, quant à lui, sorti en 2021, est à la quatrième place (à 2,2 %). Notons que derrière les smartphones d’Apple, on trouve bien évidemment Samsung avec des modèles de moyenne gamme comme le A14 5G (1,4 %), A04e (1,3 %) et A14 4G (1,3 %), vendus à des tarifs bien plus bas que son principal concurrent.