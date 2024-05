Du nouveau pour le tunnel Maroc-Espagne

Le gouvernement espagnol a chargé l’entreprise publique d’ingénierie Ineco de préparer un avant-projet du tunnel devant relier l’Espagne et le Maroc sous le détroit. Ce document est attendu d’ici 2026.

Ineco a été mandatée pour actualiser l’avant-projet réalisé en 2007 par les entreprises Typsa (Espagne), Ingema (Maroc), Lombardi (Suisse) et Geodata (Italie). Pour atteindre sa mission, l’entreprise d’ingénierie procèdera à la collecte et à l’analyse de toutes les données techniques et économiques nécessaires à la mise en œuvre du projet.

Dans les détails, Ineco va proposer un nouvel itinéraire plus long pour le tunnel sous le détroit. La longueur initiale du projet est de 14 kilomètres avec une profondeur de 1 000 mètres. Des alternatives seront proposées pour envisager la réalisation du tunnel sur une longueur plus grande mais avec une profondeur inférieure à 300 mètres, révèle Vozpopuli.

Pour rappel, selon les études précédentes, le coût du projet est estimé à environ 10 milliards d’euros, un budget colossal qui devrait être mobilisé avec la contribution des institutions financières européennes et africaines. Les autorités marocaines et espagnoles ont renouvelé leur engagement de construire ce tunnel avant la Coupe du monde 2030 que leurs deux pays organiseront aux côtés du Portugal.