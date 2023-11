Entrepreneuriat au Maroc. La BERD lance un programme inédit en faveur des jeunes

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient fraîchement de lancer en faveur de l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc un nouveau programme. Baptisé «Youth in Business», ce dernier devrait renforcer l’accès pour les jeunes aux possibilités de développement des compétences et de financement afin de débloquer leur plein potentiel en tant que moteurs des économies inclusives.

Concrètement, la BERD mettra à disposition 100 millions d’euros en lignes de crédit pour la rétrocession de prêts aux jeunes petites et moyennes entreprises sur une période de cinq ans et offrira un renforcement des capacités auprès des institutions financières partenaires. C’est ce qu’a précisé Antoine Sallé de Chou, Directeur de la BERD pour le Maroc, tout en soulignant que ce programme, qui est le premier de ce type dans le Royaume, demeure l’un des plus importants que la Banque européenne a pu faire en rapport avec cet enjeu.

Lire aussi | Evasion fiscale : 1 milliard de dirhams de manque à gagner

Comme le démontre une étude de marché réalisée par la BERD dans le cadre de ce projet d’accompagnement des jeunes, il existe un fort potentiel de marché inexploité. En effet, 79% des jeunes porteurs de projets mentionnent le financement comme principal obstacle à la croissance de leur entreprise. Seuls 22 % ont eu recours à un prêt et 52 % prévoient d’y recourir à l’avenir.

À noter que la BERD a signé un prêt de 20 millions d’euros accordé au Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank). Il s’agit du premier prêt de la Banque européenne au titre du programme à destination des jeunes entrepreneurs au Maroc, qui doit permettre l’octroi de prêts à des TPME possédées ou dirigées par de jeunes entrepreneurs. Dans ce cadre, CIH Bank bénéficiera d’un programme d’assistance technique et sera incitée à élaborer une stratégie visant à mieux servir les entreprises dirigées par des jeunes.

Lire aussi | Cyber-assurance. Un marché en devenir ?