FIAD : Attijariwafa Bank et l’AMDIE signent une convention de partenariat

En marge de l’édition 2024 du Forum International Afrique Développement, le groupe Attijariwafa bank et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont signé une convention de partenariat. Cette convention vise à promouvoir la Charte de l’Investissement et à accompagner les investisseurs au Maroc ainsi que les exportateurs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des Hautes Instructions Royales visant à établir une nouvelle charte de l’investissement plus compétitive et à encourager les investissements, notamment ceux des Marocains du Monde (MDM). La convention a été signée par Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, et Ali Seddiki, Directeur Général de l’AMDIE.

Les deux parties, en tant qu’acteurs majeurs du développement économique du Royaume, s’engagent à collaborer pour encourager et accompagner les investisseurs Marocains résidents, Marocains du Monde, les étrangers ainsi que les exportateurs. Cette collaboration se décline en plusieurs axes de coopération visant à :