Fouad Souiba: «La distribution et l’exploitation demeurent les parents pauvres de l’industrie cinématographique au Maroc».

Le cinéma marocain depuis les années 80 cherche sa voie. Dans cet entretien exclusif, le réalisateur et romancier Fouad Souiba nous transporte dans un véritable récit où le cinéma marocain est raconté à la lumière de ses défis.

1. Votre avis sur le cinéma marocain ?

Bonjour Ismaël, pour répondre à votre première question sur le cinéma marocain, comme vous le savez, le cinéma marocain a pris son envol depuis les années 1980, avec l’institution du fonds de soutien à la production qui est devenu l’avance sur recettes nationales. Avant 1980, seulement un ou deux films étaient produits par an. Après 1980, grâce aux subventions de l’État, nous avons commencé à produire des courts et longs métrages. Auparavant, cette subvention était financée par les billets de cinéma, avec environ 50 000 spectateurs par an dans les salles, mais avec le déclin des salles et des spectateurs, l’État a mis en place l’avance sur recettes, d’environ 60 millions de dirhams par an, plus 15 millions alloués aux documentaires culturels. Aujourd’hui, cela nous permet de produire en moyenne 25 longs métrages par an, ainsi qu’une centaine de courts métrages et une vingtaine de documentaires. La production a considérablement augmenté, mais le principal défi reste la fermeture des salles, ce qui affecte la promotion des films marocains, même à l’intérieur du pays. C’est pourquoi nous voyons une prolifération de festivals de cinéma à travers le Maroc, environ 80 par an, la plupart subventionnés, tout comme les fonds alloués à la diffusion des films et à la rénovation des salles, en plus du fonds de soutien à la production. En résumé, depuis 1980, l’État a orienté le secteur vers la production, avec environ 500 courts métrages produits au minimum. Une nouvelle génération de cinéastes a émergé, formée aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. Un exemple frappant est Asma El Moudir, membre du jury au Festival de Cannes. Nous avons des cinéastes formés à l’étranger, notamment parmi les descendants d’immigrés marocains en Europe, ainsi qu’une génération formée dans les écoles de cinéma marocaines. Globalement, la production et la qualité des films ont nettement progressé par rapport au passé. De plus, les cinéastes abordent des sujets autrefois tabous, contribuant ainsi à l’évolution du cinéma marocain. Plusieurs milliers de techniciens travaillent sur les productions marocaines et étrangères tournées au Maroc, faisant du pays une destination prisée pour la production internationale.

Lire aussi | Maroc: une histoire timorée du 7e Art

2. Pourquoi le Maroc n’arrive-t-il pas à produire des films internationalement reconnus ?

Quant à votre deuxième question sur les raisons pour lesquelles le Maroc ne parvient pas à produire des films reconnus à l’international, cela était vrai il y a une dizaine d’années. À cette époque, mis à part quelques noms comme celui d’Helben Barka qui a remporté la médaille d’or à Moscou en 1982 avec son film « Amok », le Maroc avait du mal à briller à l’international. Cependant, au cours des quinze dernières années environ, plusieurs cinéastes marocains se sont imposés sur la scène internationale, notamment au Festival de Cannes, l’équivalent de la Coupe du Monde pour le cinéma. Être sélectionné et reconnu à Cannes chaque année témoigne de l’importance croissante du cinéma marocain. Thierry Frémaux, président du festival, a même qualifié le Maroc de grande nation du cinéma mondial lors de l’avant-première mondiale du dernier film de Nabil Ayouch, « Everybody loves Touda ». Bien que nous n’ayons pas encore décroché la Palme d’Or, nous avons remporté plusieurs prix à Cannes au fil des années. Cependant, un défi persiste : la distribution internationale. Par exemple, bien que le film d’Ismail Moudir ait été largement diffusé dans le monde, il n’a pas bénéficié du soutien d’une grande société de distribution pour rentabiliser pleinement sa production. Nabil Ayouch, de même, bénéficie d’une distribution internationale soutenue par plusieurs coproducteurs, ce qui permet à ses films de trouver leur place dans les salles de cinéma et sur les chaînes de télévision, assurant ainsi une rentabilité financière nécessaire à la poursuite de la production.

3. Le Maroc possède un véritable patrimoine historique. Pourquoi n’exploite-t-il pas encore cette histoire dans les films ?

En ce qui concerne votre troisième question sur l’exploitation du patrimoine historique marocain dans les films, il est vrai que peu de réalisateurs se sont aventurés sur ce terrain. Soheil Mbarka est l’exception notable, ayant traité de sujets historiques tels que le prince saadien Abdelmelk à travers des films comme « Les Amants de Mogador » et « La Bataille des Trois Rois ». Les films historiques exigent des budgets conséquents pour les décors et les costumes, ce qui rend leur production coûteuse. Malheureusement, sans une garantie de diffusion internationale étendue, les producteurs marocains hésitent à investir dans de tels projets, de peur de compromettre la viabilité économique de l’industrie cinématographique locale. Bien que des initiatives comme le projet de réhabilitation des salles de cinéma et l’équipement en DCP soient en cours, fidéliser le public marocain et étranger reste un défi majeur. C’est pourquoi il est essentiel de trouver des partenaires internationaux pour les coproductions, permettant ainsi de partager les coûts et d’élargir le marché de distribution et d’exploitation des films marocains.

Lire aussi | Le cinéma marocain : Ça tourne… pas rond !

4. Quels sont aujourd’hui les défis du cinéma marocain ?

Les défis actuels du cinéma marocain incluent la nécessité de continuer à produire des films, à explorer des thèmes novateurs et à améliorer la qualité cinématographique. De plus, il est crucial de rénover et rouvrir les salles de cinéma fermées, notamment dans les quartiers historiques où de nombreuses salles sont actuellement à l’abandon. Le projet de doter 150 salles de cinéma du dernier équipement technologique, tel que le DCP avec son Dolby, montre l’engagement du ministère de la Communication envers la promotion du cinéma marocain. Cependant, le défi reste de convaincre le public, en particulier les jeunes, de retourner dans les salles de cinéma et de soutenir les productions locales. Cela nécessitera également d’investir davantage dans les films afin d’aborder des sujets complexes tels que l’histoire, de développer des coproductions internationales et de garantir une diffusion mondiale des films marocains.

5. Comment le Maroc peut-il exporter son 7e art et créer une véritable industrie cinématographique ?

Pour exporter son cinéma et créer une véritable industrie, le Maroc doit continuer à promouvoir la qualité artistique et technique de ses films. Cela passe par la coproduction internationale, la signature de partenariats avec d’autres pays, et la valorisation des compétences de ses cinéastes et techniciens. De plus, il est crucial d’encourager une liberté artistique sans censure excessive et d’augmenter les financements pour permettre la réalisation complète des scénarios. En rénovant et en rouvrant les salles de cinéma historiques et en équipant les nouvelles salles avec des technologies de pointe, le Maroc peut également fidéliser le public local et élargir son marché de distribution.