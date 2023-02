Groupe Maroc Telecom. De solides performances en 2022

Le groupe Maroc Telecom a enregistré de bonnes performances sur les 12 mois de l’exercice 2022.

Selon le top management, le nombre de clients du groupe Maroc Telecom a atteint 75,4 millions en 2022, en croissance de 1,6% par rapport à l’année précédente. Pour sa part, le Résultat Net ajusté Part du Groupe a ainsi atteint 5,82 milliards de DH à fin décembre 2022 en baisse de 3,3% (à change constant) par rapport à l’année précédente. On note que le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe s’est établi à 18,49 milliards de DH, en baisse de 0,5% (-0,8% à change constant) et que le taux de marge d’EBITDA ajusté se maintient au niveau élevé de 51,8% quasiment stable sur l’année.

De son côté, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’est élevé à 11,46 MMDH, en baisse de 1% (-1,4% à change constant), et le taux de marge d’EBITA ajusté est de 32,1%. Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés ont reculé de 7,1%, à change constant, pour atteindre 11,29 MMDH en raison essentiellement de la hausse des investissements. Les investissements hors fréquences et licences représentent, de leur côté, 21,2% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2022, en ligne avec les objectifs, fait savoir le Groupe.