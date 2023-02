Maroc. Pluies et risque d’orage sur l’Atlas, le rif et l’extrême sud

– Temps relativement froid sur l’Atlas, les versants Sud-Est et le sud de l’Oriental. Pluies éparses et risque d’orage sur l’Atlas, le Rif, l’extrême Sud, le Sud-Est, les plaines Nord et l’Oriental. Quelques chutes de neige sur le Haut Atlas au-delà de 2000m.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Anti-Atlas et les cotes Centre.

– Températures minimales de l’ordre de -1/6°C sur l’Atlas et les versants Sud-Est, de 4/8°C sur le Rif et le sud de l’Oriental, de 12/17°C sur le Sud et de 9/13°C sur le reste du Royaume.

– Températures du jour en légère baisse sur le Nord et le Sud et légère hausse sur le Centre.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit, au nord d’Assilah et entre Tantan et Boujdour, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.