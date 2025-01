Hicham Bensaid Alaoui: «Les défaillances d’entreprises augmenteront de 8% en 2025»

Explications de Hicham Bensaid Alaoui sur les événements économiques marquants de l’année 2024, ainsi que sur les perspectives économiques pour 2025. Selon l’expert, bien que le pays ait réalisé des avancées significatives, plusieurs défis demeurent à surmonter : stress hydrique et défaillances d’entreprises sont pour ce dernier les plus grands défis à relever. Détails.

Challenge :Quels ont été les faits marquants en 2024 qui ont eu un impact significatif sur l’économie marocaine ?

Hicham Bensaid Alaoui : En 2024, trois faits marquants ont particulièrement retenu mon attention et méritent d’être approfondis. Tout d’abord, la problématique du stress hydrique a continué d’affecter notre quotidien, soulignant l’urgente nécessité de prendre conscience des enjeux liés à l’eau. Les conséquences de ce stress, visibles tant dans l’agriculture que dans la consommation domestique, ont poussé la population à repenser ses habitudes et à adopter des pratiques plus durables.

Ensuite, le lien passionné des Marocains du Monde avec leur patrie s’est une fois de plus confirmé par des chiffres impressionnants concernant les transferts de devises. En effet, cette année a enregistré un nouveau record, démontrant non seulement l’attachement émotionnel, mais aussi l’engagement économique de notre diaspora envers le Maroc.

Enfin, et j’aurai pu commencer par ce sujet, au regard de son insigne importance: l’officialisation de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, de concert avec deux de nos voisins méditerranéens. Il s’agit d’une reconnaissance mondiale de notre capacité à accueillir un événement d’une telle envergure, et cela représente une opportunité unique pour promouvoir le Maroc sur la scène internationale.

Challenge :Comment la crise économique mondiale a-t-elle influencé la performance économique du Maroc au cours de l’année passée ?

H.B.A. : En tant que pays pleinement intégré dans un contexte mondialisé, le Maroc se retrouve dans une position délicate face aux enjeux économiques mondiaux. Nos principaux partenaires commerciaux, en l’occurrence les pays de la zone euro, peinent à retrouver un certain allant économique. Cette situation économique stagnante dans la zone euro a des répercussions directes sur notre économie nationale, nous faisant mécaniquement pâtir d’un tel état de fait.

Ajoutons à cela, le stress hydrique précédemment évoqué à cette analyse et nous parvenons au tableau actuel qui, sans conteste, a pu grever quelque peu le potentiel de croissance du Maroc.

Challenge :Pouvez-vous décrire les secteurs qui ont connu une croissance notable en 2024 malgré les difficultés économiques ?

H.B.A. : Il s’agit principalement des secteurs liés à l’offshoring, un domaine dans lequel le Maroc consolide une expertise avérée au fil des années. Ce secteur, a d’ailleurs connu une croissance significative, attirant des investissements étrangers et créant de nombreux emplois. La combinaison d’une main-d’œuvre qualifiée, de coûts compétitifs et d’une position géographique stratégique a permis au pays de s’affirmer comme un leader sur le marché de l’offshoring en Afrique.

Mais également le secteur du BTP qui joue un rôle essentiel dans le développement économique du pays, au regard des très nombreux chantiers structurants lancés et en cours de lancement.

Challenge :Quelles leçons les jeunes patrons et le Maroc devraient-ils tirer de cette année 2024 ?

H.B.A. : Les clients marocains et extérieurs, dans un contexte mondialisé, se révèlent être de plus en plus exigeants et au fait des nouvelles offres disponibles sur le marché. Cette dynamique implique que les consommateurs sont non seulement à la recherche de produits et services de qualité, mais ils souhaitent également des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins spécifiques et évolutifs. En conséquence, les jeunes patrons, qui se trouvent à la tête de leurs entreprises et doivent naviguer dans cet environnement compétitif et se démarquer positivement à travers de la Recherche et Développement (R&D) qui devient un levier fondamental, car elle permet d’innover et d’améliorer continuellement les produits et services offerts. De plus, la digitalisation joue un rôle clé dans l’optimisation des processus d’affaires, facilitant ainsi un meilleur service client et une efficacité accrue.

En outre, la créativité est un élément essentiel dans la différenciation. Les jeunes patrons doivent encourager un état d’esprit créatif au sein de leurs équipes afin de se différencier dans un contexte délicat.

Il convient de reconnaître que la conjoncture actuelle peut justement sembler moins favorable qu’il y a quelques années, marquée par des défis économiques, des changements dans le comportement des consommateurs et une concurrence accrue. Malgré cela, il est crucial de composer avec cette réalité, d’adapter les stratégies en fonction des nouvelles tendances de consommation et de rester agile face aux évolutions du marché.

Challenge :Quels sont les principaux indicateurs économiques que vous suivez pour projeter les tendances de 2025 ?

H.B.A. : Pour projeter les tendances économiques de 2025, je dirais que deux indicateurs majeurs sont particulièrement significatifs et essentiels à suivre : l’évolution des défaillances d’entreprises et celle de la pluviométrie.

Tout d’abord, l’évolution des défaillances d’entreprises représente un indicateur clé de la santé économique d’un pays. En analysant le taux de défaillance, on peut obtenir des informations sur la robustesse et la résilience du tissu entrepreneurial.

Ensuite, l’évolution de la pluviométrie est un autre indicateur déterminant, notamment pour un pays dont l’économie repose en partie sur l’agriculture. La pluviométrie affecte directement les rendements agricoles, qui en retour influent sur la sécurité alimentaire, les revenus des agriculteurs et, par conséquent, sur l’économie nationale dans son ensemble.

Ainsi, surveiller ces deux indicateurs permet d’avoir une vision plus claire des perspectives économiques.

Challenge :Dans ce sens, quel est donc votre pronostic concernant les perspectives 2025 ?

H.B.A. : Malheureusement, nos études, en lien avec notre partenaire Inforisk, font encore état d’un potentiel de croissance marquée des défaillances d’entreprises, de l’ordre de 8% pour 2025.

Cette prévision indique que l’environnement économique actuel présente des défis significatifs pour de nombreuses entreprises, et cela pourrait avoir des répercussions sur la stabilité du marché.

Son parcours

Hicham Bensaid Alaoui est le CEO d’Allianz trade Morocco ( By Euler Hermes Acmar), leader mondial en assurance-crédit. L’Expert a, à son actif un diplôme d’Expertise comptable de l’Etat Français et un Master grande école d’Audencia Nantes School of Management. Avant d’occuper son poste actuel, Hicham Bensaid Alaoui occupait le poste de Directeur des risques de l’information, des sinistres de l’information et du recouvrement.



Son Actu

La question de la croissance suscite plus que jamais des discussions. L’économie a traversé des événements majeurs qui ont profondément influencé son développement, et les perspectives pour 2025 s’annoncent pleine d’incertitudes, où la croissance sera soumise aux aléas des événements marquants à venir. À suivre !