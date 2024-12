Khaled Salim prend les rênes de Global Occaz

Entreprise marocaine spécialisée dans la vente et l’achat de véhicules d’occasion, Global Occaz a annoncé la nomination de Khaled Salim au poste de Directeur général. Un choix stratégique qui marque une nouvelle étape dans la trajectoire de l’entreprise.

Originaire de Casablanca et âgé de 40 ans, Khaled Salim est titulaire d’un diplôme en technologies de l’information ainsi que d’un Master of International Business de l’Université de Wollongong à Dubaï. Avec 15 années d’expérience dans les pays du Golfe, il a su développer une expertise reconnue en gestion stratégique, en innovation managériale et en structuration de marchés émergents.

Depuis son arrivée chez Global Occaz, filiale de Bugshan Maroc Group, en janvier 2021, Khaled Salim a mis en place une approche managériale axée sur l’innovation et l’excellence opérationnelle. Ses actions visent à structurer le marché des voitures d’occasion, encore largement informel, tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs marocains en termes de transparence, de qualité et de fiabilité. Par ailleurs sous sa direction, Global Occaz a entrepris une expansion ambitieuse pour se déployer dans les principales villes marocaines, avec des ouvertures à Marrakech, Témara, Tanger et Agadir entre 2022 et 2024. Cette stratégie vise à renforcer sa présence et répondre aux besoins des automobilistes. En tant que Directeur Général, Khaled Salim a pour mission de professionnaliser le marché des voitures d’occasion au Maroc, en offrant des solutions fiables et en établissant une relation de confiance avec les consommateurs