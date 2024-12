L’ANCFCC réalise une performance exceptionnelle en 2024 avec 6 MMDH versés au budget de l’État

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a tenu son conseil d’administration le 25 décembre 2024, sous la présidence d’Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Cette session, marquée par la participation d’Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef de Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a été l’occasion pour Karim Tajmouati de présenter les réalisations de l’année écoulée. Ces résultats mettent en lumière des performances exceptionnelles qui traduisent la dynamique de modernisation et de contribution économique de l’agence.

En 2024, l’ANCFCC a enregistré des avancées dans plusieurs domaines stratégiques. À travers le Royaume, 373 000 nouveaux titres fonciers ont été établis, tandis que 1,1 million d’hectares ont été immatriculés. Par ailleurs, plus de 2 millions de certificats de propriété digitaux ont été délivrés, témoignant de l’accélération de la digitalisation des services. L’agence a également atteint un chiffre d’affaires record de 9,2 milliards de dirhams, dont 6 milliards ont été directement versés au budget général de l’État, renforçant ainsi son rôle crucial dans le financement public.

Les réalisations cumulées de l’ANCFCC au cours des dernières années confirment son rôle moteur dans la gestion foncière du Maroc. À ce jour, 43 % des titres fonciers du pays, soit 3,5 millions, ont été établis par l’agence. En outre, l’immatriculation foncière a couvert 11,6 millions d’hectares, représentant 62 % de la superficie totale immatriculée à l’échelle nationale. L’agence a également mis un accent particulier sur les zones rurales, avec la couverture de 214 communes grâce à l’immatriculation gratuite, aboutissant à la création de 1,24 million de nouveaux titres fonciers.

Dans le domaine forestier, l’ANCFCC a immatriculé 3,8 millions d’hectares, portant le total à 6,6 millions. Les biens collectifs n’ont pas été en reste, avec 4 millions d’hectares immatriculés sur un objectif de 5 millions. Ces performances ont été possibles grâce à l’intégration de technologies avancées, notamment les prises de vue aériennes par drones, l’utilisation des images satellitaires Mohammed VI A et B, et la mise en place de stations GNSS. La digitalisation des processus a également permis de moderniser les services, rendant les interactions avec les citoyens et les partenaires plus fluides et efficaces.

L’ANCFCC a, durant ces dernières années, intensifié ses contributions au développement national. La contribution totale au budget de l’État s’élève désormais à 40 milliards de dirhams, dont près de 30 milliards versés directement. À l’issue du conseil d’administration, Ahmed El Bouari a adressé ses félicitations à l’ensemble des responsables et employés pour leurs efforts ayant permis d’atteindre ces résultats remarquables.