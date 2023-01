Le Maroc 61 ème puissance militaire au rang mondial

Le score PowerIndex (« PwrIndx ») du Royaume est de 1,0524 (un score de 0,0000 est considéré comme « parfait »). Le PwrIndx évalue plusieurs catégories allant de la puissance militaire et des finances aux capacités logistiques et à la géographie. Avec un PwrIndx score de 1,0524, le Maroc dispose de scores jugés excellents, selon le site. D’un point de vue terrestre, l’armée marocaine possède 1761 chars et 31972 véhicules blindés, 453 unités d’artillerie automotrice, 211 unités d’artillerie tractée, et 48 projecteurs de fusées mobiles. Pour l’armée de l’air, celle-ci est composée de 250 avions militaires avec 83 avions de chasse, 2 aéronefs ravitailleurs, et 6 hélicoptères. Enfin, la Marine royale dispose de 121 navires militaires dont 1 corvette, 6 frégates, et 22 patrouilleurs.

Les forces armées royales du Maroc comptent 375 000 soldats, dont 200 000 en service militaire actif, 150 000 soldats de réserve et 25 000 dans les forces paramilitaires, selon Global Firepower qui a estimé la population marocaine totale prête au service militaire à 17 634 350 personnes, dont 14 989 197 sont aptes au service militaire soit 40% de la population totale.

Les États-Unis sont en tête du classement mondial de la puissance de feu, suivis par la Russie et la Chine, tandis que l’Inde se classe au 4e rang, le Royaume-Uni au 5e rang, la Corée du Sud au 6e, le Pakistan au 7e, le Japon au 8e et la France au 9e rang. En Afrique, l’Égypte se classe première (14e au niveau mondial), suivie de l’Algérie (26e), de l’Afrique du Sud (33e), du Nigeria (36e), de l’Ethiopie (49e) et du Maroc (61e). Dans la région du Golfe, l’Arabie saoudite arrive au 22e rang mondial, l’Irak au 45e rang, suivis des Émirats arabes unis au 56e rang.

Depuis 2006, Global Firepower (GFP) mène des recherches et analyse les données de 140 à 145 pays. Le classement se fonde sur la capacité potentielle de chaque nation à mener une guerre sur terre, sur mer et dans les airs par des moyens conventionnels. L’analyse tient compte de l’équipement, des ressources naturelles, de la main-d’œuvre, des finances et de la géographie, représentés par plus de 50 facteurs individuels utilisés pour formuler les classements finaux du GFP.

Dernièrement, le Maroc a entamé une démarche d’amélioration de ses dispositifs militaires, notamment à travers les divers investissements dans les drones militaires, des missiles, des patrouilleurs,…

Pour renforcer également son indépendance progressive, le Royaume va commencer à fabriquer des armes et des munitions prochainement, selon le programme annoncé par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué à l’Administration de la Défense nationale, devant la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants. Le Royaume va ainsi accorder des licences aux fabricants d’armes pour l’implantation d’activités sur son sol. L’objectif étant de développer divers types d’industries, notamment l’armement et les munitions, et la maintenance d’avions militaires. Il se lancera même dans la fabrication des drones capables de mener des opérations de surveillance, de collecte de renseignements et d’offensive. Au titre de la Loi des Finances 2023, le Maroc a alloué plus de 62 milliards de DH à la défense. Une dotation de 39,5 milliards de DH est affectée au budget de fonctionnement, tandis que 5,2 milliards de DH ont été mobilisés pour couvrir le coût des équipements.