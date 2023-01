Banques. Des applications mobiles ciblées par des hackers

Alors que les applications pour mobile sont, très souvent, indispensables pour les particuliers, pour accéder à leur compte bancaire, celles-ci sont également de plus en plus les ciblées par les attaques des hackers.

C’est l’arnaque du moment, et elle semble être en plein essor, du moins si l’on s’en tient au moult tentatives de piratage de compte bancaire via les applications mobiles signalées par des clients à leurs banques. Ces dernières ne ratent pas l’occasion d’appeler à plus vigilance. La dernière en date émane du CIH qui à travers ses réseaux sociaux a lancé une alerte appelant ses clients utilisateurs de son application à redoubler de vigilance à la réception d’un message les invitant à actualiser leurs données via un lien. CIH les a également invités à ne jamais fournir de données personnelles en dehors des canaux officiels, tout en annonçant prendre les mesures juridiques nécessaires pour identifier les responsables de cette opération d’hacking.