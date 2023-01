Aviram Awards 2023. Forbes dévoile le grand prix et le pays qui accueille la cérémonie

C’est au Maroc que la deuxième édition annuelle des Aviram Awards – Tech for Humanity, sera organisée cette année. Le concours offre un tremplin aux entrepreneurs du futur pour concrétiser leurs idées. En effet, la Fondation de la famille Aviram accorde un prix de 500.000 USD et offre un mentorat d’experts et une vitrine sur Forbes au lauréat du premier prix, le deuxième remporte 100.000 USD et le troisième 50.000 USD. Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie qui sera organisée en mai 2023 au Maroc.

Forbes et la Fondation de la famille Aviram annoncent le retour des prix Aviram 2023 – Concours Tech for Humanity. Cette deuxième édition se tiendra au Maroc, au mois de mai 2023 avec un grand prix important et d’autres avantages.

Les Aviram Awards – Tech For Humanity, qui ont été lancés pour la première fois en 2021, incarnent la mission de la Fondation de la famille Aviram de combiner l’innovation et la technologie de pointe avec la responsabilité sociale et l’action positive pour améliorer la vie de millions de personnes. La première année, le concours a attiré plus de 600 candidatures dans des domaines aussi vastes que l’éducation, la santé, l’environnement, les transports, l’assainissement et la communauté. Les juges du concours 2023, qui ouvre ses portes aujourd’hui, recherchent des entrepreneurs pionniers dans toute la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui se consacrent à redonner à l’humanité par le biais de la technologie, des affaires et de l’innovation.

Lire aussi | Hébergement touristique. Le gouvernement muscle son arsenal pour lutter contre l’informel

Pour se qualifier pour les Aviram Awards 2023 – Tech for Humanity, le candidat doit être propriétaire d’entreprise ou le chef d’équipe d’une startup technologique – au moins en phase de pré-amorçage ou d’amorçage – avec un concept établi qui a un impact positif sur l’humanité, et vivre en Algérie , Bahreïn, Égypte, Israël, Jordanie, Maroc, Arabie saoudite ou Émirats arabes unis. À la suite d’un processus de jugement approfondi, au cours duquel les demi-finalistes recevront l’encadrement de mentors identifiés par Forbes, le bassin de candidats sera réduit à cinq finalistes, qui seront invités à présenter en direct sur scène à un jury de renommée mondiale.

Premier concours en son genre, Les Aviram Awards – Tech for Humanity, est aussi le tout premier événement majeur de la Fondation de la famille Aviram et s’inscrit dans la continuité de la vision de Ziv Aviram de l’entreprise, de l’innovation et de la technologie en tant qu’outils pour créer un changement social, qui a toujours fait partie de sa mission entrepreneuriale. « Chez Forbes, nous avons une longue histoire de célébration du pouvoir de l’entrepreneuriat pour résoudre certains des plus grands défis de la société et de l’environnement, nous sommes donc vraiment ravis de nous associer à la Fondation de la famille Aviram pour mettre en lumière une nouvelle génération de startups dans le Moyen-Orient et Afrique du Nord », a déclaré Randall Lane, directeur du contenu et rédacteur en chef, Forbes. « Il y a tellement de potentiel inexploité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui ne demande qu’à être découvert et nourri », ajoute-t-il.

Lire aussi | Restauration du lac Dayet Aoua : une bouffée d’oxygène pour la population locale

La Fondation de la famille Aviram est une association enregistrée fondée en 2021 par l’homme d’affaires et entrepreneur Ziv Aviram et ses quatre enfants : Gili, Nir, Noa et Gal. La fondation perpétue le travail et l’esprit de la mère de la famille, Idit Aviram, décédée d’un cancer en 2015. Le travail de la fondation reflète la vision du monde et les valeurs de la famille – une combinaison d’innovation, d’implication sociale, de connexion à la terre et à la nature d’Israël, et offrir des opportunités d’améliorer la réalité quotidienne des citoyens d’Israël et du Moyen-Orient ; ces jours-ci et à l’avenir.