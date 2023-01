Lancement imminent de la feuille de route stratégique et de ses axes prioritaires

La rencontre ayant permis d’acter la nouvelle roadmap a eu lieu le 5 janvier à Rabat en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et de ses associations et fédérations membres. Dans le cadre de la démarche collaborative ayant caractérisé l’élaboration de la feuille de route du secteur en collaboration avec les opérateurs privés, Fatim-Zahra Ammor a ainsi présenté, en avant-première, la version définitive de la feuille de route lors d’une réunion avec la CNT et ses principales associations et fédérations membres, en présence de Hamid Bentahar, président de la CNT, Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) et Imad Barrakad, Directeur Général de la société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), note-t-on. En introduction de cette réunion, la ministre a tenu à remercier les professionnels du tourisme pour leur implication dans l’élaboration de la feuille de route du secteur ainsi que leur forte mobilisation aux côtés des équipes du ministère, de la SMIT et de l’ONMT pour une reprise rapide du secteur en 2022.

Soulignons que cette mobilisation, combinée à l’action gouvernementale, les mesures proactives entreprises par notre pays ainsi que les plans de promotion de la destination et d’accélération de l’aérien ont permis de récupérer à fin novembre 2022 plus de 80% des arrivées et 112% des recettes de voyage en devises par rapport à 2019. La ministre a aussi souligné le Momentum dont a bénéficié la destination Maroc pendant la coupe du monde en reconfirmant la mobilisation du ministère et de ses organismes sous tutelles pour capitaliser sur cet engouement, tout en sensibilisant les professionnels du secteur sur l’importance de redoubler d’efforts pour améliorer l’expérience client.



C’est dans cet élan d’optimisme quant aux perspectives ambitieuses du secteur, qu’a été lancée la présentation de la feuille de route définitive du secteur qui tient compte des recommandations des professionnels émises dans le cadre des différentes rencontres avec la ministre, ainsi que les ateliers de travail thématiques réalisés pendant l’élaboration de la feuille de route et ayant connu la participation d’une centaine d’opérateurs privés. Notons que les principaux leviers de la feuille de route ont été exposés (une nouvelle ingénierie de l’offre touristique qui mettra davantage en avant l’expérience touristique et un plan offensif pour le développement des connectivités aériennes internationales et domestiques). Il s’agit aussi du renforcement de la promotion et du marketing, avec une importance particulière accordée au digital, la stimulation de l’investissement privé et d’un plan de structuration de l’offre hôtelière basé sur la mise à niveau du parc hôtelier existant et la création de nouvelles capacités hôtelières.

A l’issue de la présentation, les opérateurs ont réitéré leurs remerciements pour les mesures gouvernementales et pour l’engagement de la ministre, aux côtés des professionnels, en faveur de la relance rapide du secteur en 2022. Ils ont par ailleurs salué le caractère opérationnel de la feuille de route qui apporte des solutions concrètes aux priorités nécessaires au développement de l’industrie touristique, ainsi que les moyens financiers importants qui seront mobilisés pour concrétiser la vision très ambitieuse de la feuille de route.

Fatim-Zahra Ammor, à son tour, a confirmé que le partenariat public-privé constituera un prérequis pour la réussite de la feuille de route, et qu’il devra se concrétiser via la participation effective des opérateurs privés dans la gouvernance, la réflexion et le déploiement des différents chantiers. On apprend que les prochaines semaines connaitront le lancement effectif de la feuille de route stratégique du tourisme et l’opérationnalisation de ses axes prioritaires à court et moyen terme.