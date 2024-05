Le nouveau Citroën Berlingo débarque au Maroc

Du nouveau chez Citroën Maroc qui table depuis peu sur la commercialisation du Berlingo. L’engin arbore désormais, la nouvelle charte stylistique de la firme aux chevrons et se voit animé par un 1,5 litre BlueHDi de 100 chevaux. Un cocktail censé permettre à ce modèle de séduire encore un peu plus les familles avec, en prime, une grille tarifaire bien étudiée.

Dans la galaxie des marques du Groupe Stellantis, Citroën revendique clairement ne pas viser le haut de gamme ou le premium. C’est d’abord une marque populaire, et non «low cost», qui entend mettre la mobilité à la portée de tout le monde, a rappelé le staff local de Citroën Maroc lors de la présentation à Bouznika du Berlingo restylé. À cela s’ajoutent plusieurs notions clés comme le confort, la durabilité et, bien sûr, l’accessibilité notamment en termes de tarifs.

Lire aussi | Au Maroc, voici la date de l’Aïd Al-Adha 2024

Tout juste restylé, le ludospace aux chevrons, qui existe en une version 100% électrique, est surtout disponible en diesel dans de nombreux marchés, y compris au Maroc, avec l’inoxydable 1,5 litre BlueHDi de 100 chevaux qui s’est tenu depuis à la norme Euro 6. Pour le reste, ce ludospace étrenne les derniers canons stylistiques de Citroën, tels qu’aperçus sur la nouvelle C3, et qui se caractérisent notamment par des projecteurs joliment crayonnés. Ajoutez-y, le nouveau logo de la marque qui prend place bien en évidence au centre de la calandre. À noter que l’engin est disponible en cinq couleurs de carrosserie, dont le bleu «Kiama» et le vert «Sirkka», qui complètent le blanc «Kaolin», le noir «Perla Nera» et le gris «Acier».

Outre le coup de crayon qu’a reçu notamment la face avant, le Berlingo évolue aussi à bord comme en atteste sa toute nouvelle planche de bord qui accueille un écran central tactile de 10 pouces (qui gère de nombreuses fonctionnalités de confort, dont le système d’infodivertissement My Citroën Play), en plus d’un nouveau combiné d’instruments digital, tous deux de série. À noter que le volant, chauffant en option, propose un nouveau style de jante intégrant un léger méplat en partie basse. Évidemment, il intègre les commandes permettant de gérer le système audio et le régulateur de vitesse.

En tant que ludospace qui se respecte, le confort se veut optimal pour les passagers et la modularité de belle facture avec trois sièges indépendants, coulissants et escamotables en rang 2. Justement, parlons-en de la modularité : lorsque le siège du passager avant est replié, le plancher est entièrement plat et la longueur de chargement s’étend à 2,70 m, idéal pour transporter des objets longs.

Lire aussi | L’UM6P et l’OCP soutiennent le projet «Climate Impulse»

En tout cas, l’espace de chargement atteint les 775 litres (volume du coffre banquette en place) et 3 000 litres (volume du coffre banquette rabattue). Sans compter que l’accès à bord est simplifié par deux grandes portes latérales coulissantes équipées de lève-vitre électrique sur le niveau supérieur. Petit plus non négligeable : ce Berlingo dispose d’une lunette arrière ouvrante ; de quoi charger ou décharger rapidement de petits objets dans le coffre ou sur la tablette cache bagages qui peut supporter jusqu’à 25 kg.

Il va sans dire, que les équipements de sécurité ne manquent pas. Ce Berlingo propose plusieurs technologies d’aide à la conduite, dont le régulateur de vitesse, le frein de stationnement électrique, la caméra de recul, les radars de recul… Un aller-retour entre Casablanca et Bouznika au volant du nouveau Berlingo nous a permis d’apprécier la polyvalence de l’engin, notamment son très bon confort de roulement, son comportement routier sain et sa dotation en équipement très appréciable. Une série d’avantages auxquels il faut associer une grille tarifaire très attractive qui démarre à 214 900 DH.