Le secteur de l’artisanat génère un CA annuel de 140 milliards DH

Le secteur de l’artisanat réalise un chiffre d’affaires annuel estimé à 140 milliards de dirhams et contribue à hauteur de 7% au produit intérieur brut au niveau national.

Selon les données présentées jeudi à Fès lors d’une réunion présidée par le secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Lahcen Saadi, avec les différents acteurs du secteur de l’artisanat, ce secteur génère un chiffre d’affaires de 96,3 milliards de dirhams dans la catégorie de l’artisanat de production et 43,7 milliards de dirhams dans l’artisanat de services.

Selon ces données fournies par le directeur régional de l’artisanat à Fès, Abderrahim Belkhayat, le secteur contribue à hauteur de 7% au produit intérieur brut, alors que 275.000 unités artisanales opèrent au niveau national, en plus de 2.063 entreprises.

Les exportations des produits de l’artisanat se sont élevées à près de 1,11 milliard de dirhams en 2024, en hausse de 3% par rapport à 2023, a souligné M. Belkhayat, précisant que 251 artisans ont obtenu des labels de qualité au niveau national.

Au niveau de la région Fès-Meknès, Belkhayat a relevé que le secteur de l’artisanat emploie plus de 144.000 artisans dans la catégorie de l’artisanat artistique et productive, mettant l’accent sur l’existence de 44.000 unités dans la région, ce qui représente environ 16% du nombre d’unités de production à l’échelle nationale.

Le responsable a souligné que le secteur réalise, au niveau régional, un chiffre d’affaires de près de 10,6 milliards de dirhams, soit près de 11% du chiffre d’affaires du secteur dans les catégories de l’artisanat de production et des services au niveau national.

Les exportations des produits de l’artisanat de la région Fès-Meknès ont atteint 143 millions de dirhams, selon la même source ajoutant que cette région compte 641 artisans ayant obtenu des labels de qualité, soit 25% du nombre des labels de qualité au niveau national, et 525 entreprises du secteur, soit 23% du nombre d’entreprises du secteur à l’échelle nationale.

Il est à noter que le secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat a visité plusieurs projets dans le secteur de l’artisanat en cours de réalisation dans la ville de Fès.

M. Saâdi s’est rendu dans ce cadre au complexe de l’artisanat qui a connu un important processus de restauration dans le cadre de sa restructuration et l’amélioration des conditions de travail des artisans de la ville.

Le programme de la visite du responsable gouvernemental comprend également des visites à la Médina de Fès, aux centres de formation et entreprises artisanales, aux complexes d’économie sociale et solidaire, ainsi qu’une réunion du conseil d’administration de l’Institut spécialisé des arts de l’artisanat.