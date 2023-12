Le turc Costa Coffee avance ses pions au Maroc

Après Espressolab qui a dépassé au Maroc la barre de 10 points de vente, grâce à son partenariat avec le groupe AKWA qui en a acheté la master franchise, un autre opérateur turc de café de marque accélère son développement dans notre pays. Il s’agit de l’enseigne Boost Coffee qui avait fait du Maroc son premier pays d’implantation à l’étranger en 2021, avec un premier point de vente sur le bd Abdelmoumen à Casablanca.

Depuis quelques jours, cette autre marque de café dite de «troisième génération» vient d’inaugurer son troisième shop à la Ville verte, en plein cœur commercial du fameux quartier chic de la périphérie sud de Casablanca.

Ce nouvel investissement de plusieurs millions de dirhams pour la location d’un magasin s’inscrit dans le cadre du programme global adopté par le master-franchisé marocain. Celui-ci vise à établir un total de dix points de vente d’ici à 2025. Ainsi, le déploiement de la chaîne au Maroc, née à Izmir en 2014, devrait connaître une accélération significative en 2024, avec une expansion au-delà de la seule capitale économique qui concentre actuellement la présence de l’enseigne dans notre pays. Un tel effort devrait permettre à Boost Coffee de gagner une part plus importante du marché marocain des cafés de marque, fortement concurrentiel avec des acteurs tels qu’Espressolab, Starbucks, Costa Coffee, 100% Arabica et Columbus Café & Co.

Il est à rappeler que le Maroc est actuellement le deuxième plus grand marché de détail pour le café, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) totalisant 1,3 milliard USD de vente de produits de café en 2022, selon un rapport publié par l’agence américaine de notation Fitch solutions. Le pays compte actuellement environ 90 points de vente de café de marque, d’après les données de World coffee portal.