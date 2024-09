L’égyptien Pickalbatros s’empare de l’emblématique complexe Palmeraie Resort de Marrakech

L’égyptien Pickalbatros, serial acquéreur de complexes touristiques au Maroc, a récemment renforcé sa présence dans le pays. Après avoir pris possession du Club Sangho à Marrakech et du Palais des Roses à Agadir pour un total de 45 millions d’euros, il a désormais acquis le célèbre complexe Palmeraie Resort à Marrakech, comprenant deux hôtels, un golf, un palais des congrès, ainsi que divers restaurants et lieux d’animation, dont le Nikki Beach.

L’égyptien Pickalbatros continue de monter en puissance au Maroc. Dans sa course au rachat d’hôtels dans le Royaume, le groupe qui dispose aussi d’un portefeuille de 22 unités hôtelières en Egypte, vient de racheter le complexe Palmeraie Resort de Marrakech auprès de la société « Palmassets SA ».

Un complexe prestigieux

Le Palmeraie Resort, situé au cœur de la célèbre palmeraie de Marrakech et à proximité des principaux sites touristiques, est un lieu de choix pour les voyageurs d’affaires et de loisirs. Ce complexe, fondé en 1993 par le groupe Berrada Sounni, s’étend sur 230 hectares et inclut l’Hôtel du Golf, un cinq étoiles de 315 chambres, le Golf Club avec 11 suites exclusives, et le Palmeraie Palace, comptant 314 chambres.

Le complexe offre également un centre de conférences pouvant accueillir jusqu’à 3 500 personnes, ainsi que 13 restaurants et bars, en plus d’un centre de fitness complet.

Bien que le montant de cette acquisition n’ait pas été dévoilé, le groupe Pickalbatros prévoit de rénover l’ensemble des unités du complexe. Il s’agit de l’une des plus importantes acquisitions du groupe égyptien au Maroc.

Une expansion rapide du groupe égyptien

Le Palmeraie Resort, géré depuis 2020 par Rotana, une des principales sociétés de gestion hôtelière au Moyen-Orient, ne constitue pas la seule acquisition de Pickalbatros. Le groupe avait déjà acheté, en fonds propres, le Club Sangho de Marrakech (349 chambres) et le Palais des Roses à Agadir (410 chambres), et a prévu un budget supplémentaire de 60 millions d’euros pour leur rénovation. Les travaux sont en cours et les réouvertures sont prévues pour février 2025.

L’année 2024 aura donc été marquée par des acquisitions stratégiques pour le groupe égyptien, qui renforce ainsi sa présence sur le marché hôtelier marocain en rachetant quatre établissements en difficulté. Ces achats portent la capacité totale du groupe à plus de 2 350 chambres au Maroc, affirmant son ambition de devenir un acteur majeur du secteur.

Avec un investissement total de 200 millions de dollars pour consolider sa position au Maroc, Pickalbatros exploite désormais sept hôtels à travers le pays. Sa stratégie vise à augmenter de 43% sa capacité hôtelière dans le royaume, dans les deux prochaines années. En plus de Marrakech, le groupe accorde une attention particulière à la ville d’Agadir, qui souffre du plus grand nombre de fermetures d’hôtels, pour ses futurs investissements.