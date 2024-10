Liban: plusieurs pays organisent des évacuations de leurs ressortissants

Plusieurs pays ont organisé des évacuations de leurs ressortissants résidant au Liban où l’armée israélienne a commencé lundi une opération terrestre contre le Hezbollah dans le sud du pays.

Un bâtiment de la Marine française a appareillé lundi depuis le sud-est de la France pour se prépositionner au large du Liban en cas de besoin d’évacuation des ressortissants français, a annoncé l’état-major des Armées. Le porte-hélicoptère amphibie (PHA) français mettra « 5 à 6 jours » pour rejoindre la zone en Méditerranée orientale depuis le port de Toulon. Quelque 23.000 Français ou Franco-Libanais sont établis au Liban.

Berlin a envoyé lundi un avion militaire à Beyrouth afin d’évacuer notamment des employés de l’ambassade d’Allemagne au Liban et leur famille. Des employés d’autres organisations allemandes, ainsi que leur famille, et des ressortissants menacés pour des raisons médicales doivent aussi être rapatriés, a précisé le gouvernement. Quelque 1.800 citoyens allemands sont enregistrés auprès de la cellule de crise de la représentation diplomatique au Liban.

Le Royaume-Uni a annoncé lundi soir avoir affrété un vol commercial pour ses ressortissants qui souhaitent évacuer le Liban. Ce vol partira mercredi de l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth. La semaine dernière, Londres a annoncé le déploiement de 700 soldats à Chypre afin de préparer une possible évacuation de ses ressortissants du Liban. Les Britanniques, les binationaux et leurs familles proches représentent quelque 5.000 personnes au Liban. « Le gouvernement britannique vous fournit une option pour que vous puissiez partir maintenant. Mon message, c’est: saisissez-là », a lancé le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a dans un message vidéo sur X.

Un total de 89 Bulgares, principalement des familles avec enfants, ont été évacués du Liban et sont arrivés à Sofia lundi en fin de journée. Un avion gouvernemental devrait effectuer un second vol mardi. Environ 400 Bulgares vivent au Liban et, jusqu’à présent, 160 d’entre eux ont déclaré qu’ils souhaitaient être évacués, selon la vice-ministre des affaires étrangères, Elena Shekerletova.

Le Portugal a déjà rapatrié samedi soir – par vol militaire, via Chypre – 28 citoyens nationaux et leurs familles, soit un total de 44 personnes.

Le Canada a annoncé lundi avoir réservé 800 sièges sur des vols commerciaux pour aider ses ressortissants à quitter le Liban. Environ 45.000 Canadiens se trouvent au Liban et le prochain vol est prévu mardi. L’armée canadienne a mis en place des ressources d’urgence à Chypre si les vols commerciaux sont interrompus.

Challenge (avec AFP)