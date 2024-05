Majdaline Holding distribue 43 millions de DH à ses actionnaires

Quatre ans après avoir réussi un joli coup financier en cédant 40% du capital de ses deux principales filiales, à savoir Sorexi et Bitulife, Majdaline Holding gâte ses actionnaires.

Cette holding de tête de la famille Elbied, connue pour être le roi du bitume au Maroc, vient d’opérer une réduction de son capital (de 108,5 à 65,9 millions de dirhams) non motivée par des pertes et ce, dans l’optique de rémunérer ses actionnaires.

Il faut dire, qu’avec des capitaux propres qui tutoient le milliard de dirhams et une liquidité abondante amassée en grande partie lors de l’ouverture de capital précitée à l’espagnol Cepsa (qui a fait ainsi ses premiers pas dans l’industrie au Maroc en payant au passage quelques 500 millions de dirhams pour une telle opération), Majdaline Holding a de quoi conjuguer recyclage de bénéfices et distribution généreuse pour ses actionnaires (dont la Famille Elbied qui en contrôle 72%, alors que 28% est entre les mains des tiers partenaires).

D’ailleurs, depuis le partenariat avec Cepsa (et de l’argent touché au passage), cette holding créée en 2007 est devenue un des actionnaires significatifs de CFG Bank en investissant plus de 148 millions de dirhams entre mars 2020 et octobre 2022 en contrepartie de 4,7% du capital de la banque présidée par Adil Douiri. Une participation que Majdaline Holding détient encore malgré l’introduction en bourse de CFG Bank en fin 2023 et qui vaut aujourd’hui près de 250 millions de dirhams.

Rappelons, que Sorexi et Bitulife sont les principaux fabricants marocains des produits d’étanchéité élastomère (bitume).