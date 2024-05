Wafa Assurance s’installe au Gabon

Dans un mouvement stratégique visant à étendre son empreinte en Afrique, Wafa Assurance a obtenu l’agrément pour opérer dans le secteur de l’assurance vie au Gabon.

La Commission Régionale de Contrôle des Assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) a accordé cet agrément à Wafa Assurance Vie Gabon, une filiale de Wafa Assurance, le 16 avril 2024.

Cette expansion s’inscrit dans la lignée de la présence déjà bien établie de Wafa Assurance dans six pays africains, à savoir le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie et l’Égypte. Avec un chiffre d’affaires avoisinant les 13 milliards de dirhams, la compagnie d’assurance renforce ses activités dans la région et saisit une opportunité sur un marché jugé prometteur.

Dotée d’un capital social de 5 milliards de Francs CFA, soit environ 82 millions de dirhams, Wafa Assurance Vie Gabon aspire à jouer un rôle actif dans le développement du secteur de l’assurance vie dans le pays. Son ambition est de proposer une gamme diversifiée de produits d’assurance vie, axés sur l’épargne et les prestations en cas de décès, répondant ainsi aux besoins variés de la population gabonaise. Ces produits seront distribués à travers des canaux adaptés pour assurer une accessibilité maximale.

Cette expansion témoigne de l’engagement de Wafa Assurance à mettre son expertise au service du développement économique de l’Afrique. En capitalisant sur sa position de leader de l’assurance en Afrique (hors Afrique du Sud) et en exploitant les synergies existantes avec le groupe Attijariwafa Bank, Wafa Assurance affirme sa volonté de contribuer activement à la croissance et à la stabilité financière du continent africain.