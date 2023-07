Marché secondaire des créances en souffrance. Le chantier quasiment bouclé

Attendu depuis quelques années, le projet de création par le Maroc d’un marché de recouvrement des créances en souffrance a connu dernièrement une accélération ces derniers mois. Ce marché secondaire des créances en souffrance qui pèse plus de 89 milliards de DH devra être créé au cours de l’année prochaine.

Depuis que la filiale de la Banque mondiale, la Société Financière Internationale (SFI), a livré, il y a huit mois, à Bank Al Maghrib son étude sur le sujet avec à la clé un ensemble de prérequis d’ordre légal, fiscal et opérationnel qu’elle juge nécessaire, le projet de création par le Royaume d’un marché de recouvrement des créances en souffrance, a franchi de grands pas. Le groupe de travail inter-institutions qui a été mis en place sous la houlette de Bank Al-Maghrib et sous l’égide du Secrétariat Général du Gouvernement, comprenant les ministères de l’Économie et des Finances, de la Justice, de l’Industrie et du Commerce, le Conseil du pouvoir judiciaire et le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, « a quasiment bouclé le chantier », selon une source proche de cette commission inter-institutions, précisant que « le projet devra voir le jour en 2024 ». Concrètement, ce chantier porte sur l’identification et la mise en place des conditions préalables pour la création de ce marché en vue de réduire le portefeuille des créances en souffrance porté par les banques à travers une cession auprès d’investisseurs intéressés. Ainsi, ces cessions permettraient d’accroître les capacités des banques à financer l’économie.