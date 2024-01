Maroc. La croissance prévue à 3,2% en 2024

Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc devrait s’accroitre de 3,2% en 2024, par rapport à 2,9% estimé pour 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) prévoit une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc à hauteur de 3,2% en 2024, comparativement à l’estimation de 2,9% pour l’année 2023. Ces projections intègrent une évolution des impôts et taxes sur les produits nets de subventions de 3,2%, selon le Budget économique prévisionnel 2024 publié récemment. Pour le PIB nominal, une augmentation de 6% est envisagée en 2024, entraînant une inflation, mesurée par l’indice implicite du PIB, à 2,8% en 2024, après avoir enregistré 4,5% en 2023 et 3,1% en 2022.

Le HCP souligne que ces prévisions pour 2024 prennent en compte les dispositions de la loi de finances de cette année, caractérisée par la mise en œuvre de mesures visant à atténuer les conséquences socioéconomiques de l’inflation, de la sécheresse et du séisme d’Al Haouz. Des chantiers majeurs, tels que la reconstruction et la mise à niveau des zones sinistrées, des aides sociales directes et un soutien au logement, sont prévus dans ce cadre.

Les projections s’appuient également sur l’hypothèse d’une reprise de la demande étrangère, dans un contexte de réduction progressive des tensions inflationnistes au niveau international. Cependant, la production céréalière inférieure à la moyenne durant la campagne 2023/2024, en raison des conditions météorologiques, est anticipée.

Le secteur agricole devrait connaître une hausse de 2,5% en 2024, contribuant ainsi à la croissance du PIB. Le secteur primaire, comprenant les activités de pêche maritime, devrait générer une valeur ajoutée en amélioration de 2,7%, comparativement à une augmentation de 6,7% estimée pour 2023.

Les activités non agricoles sont projetées à une croissance d’environ 3,2% en 2024, soutenues par la vigueur continue du secteur tertiaire et la reprise du secteur secondaire. La valeur ajoutée secondaire devrait s’améliorer de 2,8% en 2024, après avoir reculé de 0,4% en 2023. Cela bénéficierait du redressement prévu du secteur du BTP, des activités minières et des industries de transformation.

Les activités industrielles devraient enregistrer une croissance de 2,7% en 2024, tirée notamment par la reprise prévue des industries chimiques et par la performance continue de l’industrie automobile. En outre, le secteur minier devrait connaître une hausse de 3,9% en 2024, profitant de la demande extérieure et d’une prévision de baisse des cours du phosphate au niveau international. Le secteur du BTP devrait également voir une reprise en 2024, soutenu par l’augmentation des investissements publics en infrastructures et le lancement d’un programme d’aide au logement.

Le secteur tertiaire, dynamisé par la reprise de la demande intérieure stimulée par les programmes de soutien public, devrait enregistrer une croissance de 3,4% en 2024, après 4% en 2023. Cette évolution serait alimentée par la performance positive du tourisme, du transport, ainsi que des activités financières et immobilières.

Le Budget Économique Prévisionnel 2024 constitue une révision de l’estimation économique exploratoire publiée en juillet 2023, offrant une nouvelle perspective de la croissance de l’économie nationale en 2023 et une révision de ses perspectives en 2024, ainsi que de leurs implications sur les équilibres macroéconomiques internes et externes.