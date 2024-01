Maroc. La razzia du français Diaverum sur les centres d’hémodialyse se poursuit

Le groupe français, Diaverum Holding, spécialisé dans la prise en charge de l’insuffisance rénale poursuit ses acquisitions de centres d’hémodialyse sur le marché marocain. Depuis sa première implantation établie en 2019 à Marrakech, Diaverum rachète à tour de bras. Il s’apprête encore à mettre la main sur le Centre de Néphrologie et d’Hémodialyse Atlas.

Le marché marocain est un terrain de chasse pour le français Diaverum Holding, à l’instar d’autres investisseurs étrangers. Il faut dire, que le secteur de la santé au Maroc offre d’énormes opportunités pour les investisseurs étrangers. En pleine expansion, celui-ci est favorisé par l’évolution du cadre réglementaire, les partenariats public-privés et la montée en force de la télémédecine, entre autres. Implanté à Marrakech, il y a un peu plus de quatre ans, Diaverum, groupe spécialisé dans la prise en charge de l’insuffisance rénale, poursuit depuis son développement dans le Royaume. En 2021, en dépit du contexte pandémique, il a pu finaliser l’acquisition du Centre d’Hémodialyse d’Agadir (C.H.A), fondés en 1992 par les Docteurs Bachir Mounib et Haddou Zemare.

Depuis cette acquisition du C.H.A qui marque un pas décisif dans l’affirmation de ses ambitions au Maroc, le groupe français, qui a pour objet principal la prise de participation dans des entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, en France ou à l’étranger, souhaite devenir leader des soins néphrologiques dans le Royaume, continue d’étudier le marché. C’est ainsi qu’en avril 2022, il a racheté 100 % du capital social des sociétés « Centre de Néphrologie Hémodialyse de Meknès » (CNHM), et « Centre d’Hémodialyse El Basma » (Basma).

Aujourd’hui, le groupe Diaverum, présent dans 24 pays en Europe, en Afrique, en Amérique Latine, en Asie et au Moyen Orient, s’apprête à racheter le Centre de Néphrologie et d’Hémodialyse Atlas (CNHA), à travers l’acquisition de 100% de son capital social. Le Conseil de la concurrence vient de recevoir une notification dans ce sens, indique le régulateur dans un communiqué. La même source notifie par ailleurs les parties concernées de faire connaitre leurs observations au plus tard le 29 janvier 2024. Pour rappel, CNHA est une société à responsabilité limitée de droit marocain, au capital social de 22,2 millions de DH, dont le siège social est situé à Marrakech.