Maroc. Le temps prévu pour cette journée du lundi 24 juillet

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 24 juillet 2023 :



-Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’Oriental, l’Est des provinces Sud et les plaines de Tadla.



-Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et les Haut plateaux orientaux.



-Nuages bas denses près des côtes Centres avec bruines locales.



-Formation brumeuses et nuages bas par endroits sur la rive méditerranéennes et les plaines Nord et Centres.



-Chasse-poussières par endroits sur le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.



-Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.



-Températures minimales de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces Sud, de 20/25°C sur l’Oriental et la Méditerranée et de 16/22°C sur le reste du pays.



-Températures journalières en baisse sur l’ensemble du pays.



-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

