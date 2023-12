Maroc. Le temps qu’il fera ce lundi 18 décembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 décembre 2023 :

-Temps assez froid à froid avec gelée sur les reliefs, les hauts plateaux, l’oriental et le sud est la matinée et la nuit.

-Ciel demeurant passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur l’oriental, la rive méditerranéenne et le Rif.

-Formations brumeuses locales sur les côtes Centre et le nord de l’oriental.

-Rafales de vent assez fortes sur le sud avec chasse-sables assez fréquentes.

-Températures minimales de l’ordre de -05/01°C sur les hauts plateaux orientaux, l’Atlas et ses versants sud-est, de 01/08°C sur le Rif, les régions intérieures, le nord de l’oriental, l’extrême sud-est et sur le nord-est des provinces sud et de 09/15°C sur le reste du pays.

-Températures maximales en baisse sur la majeure partie du pays.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, ainsi qu’au long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévue pour aujourd’hui :