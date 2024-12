Marrakech, superstar des fêtes de fin d’année

En cette période de fêtes de fin d’année, Marrakech revêt son habit de lumière pour séduire les visiteurs du monde entier. Entre traditions marocaines, festivités modernes et un climat clément, la ville ocre confirme son statut de destination incontournable pour célébrer la magie des fêtes dans un cadre enchanteur.

Il y a près de 4 ans, à Marrakech, les opérateurs touristiques en cascades mettaient les clés sous la porte. Covid oblige, cet épisode de crise sanitaire, avec son lot d’externalités, avait chamboulé tout le secteur touristique : tour-opérateurs, hôteliers, aviation, sociétés de location de voitures… Toute la chaîne était enrayée. Durant cette période, les belles années du tourisme marocain, du moins sans crise majeure, avaient laissé place à des années de turbulence, donnant au passage des sueurs froides aux acteurs de cet écosystème. En chiffres, la pandémie a fait passer le Maroc de 13 millions de touristes à 3,7 millions de visiteurs durant cette période.

Lire aussi | Monica Belluci de retour à Marrakech pour le festival du film

Et même si ce sombre tableau avait plongé les acteurs du secteur dans une sorte de tunnel sans fin, aujourd’hui la réalité est tout autre. Marrakech, ville symbole du tourisme national et même international, a retrouvé son vent de croissance. Si vous parcourez en ce moment les grandes artères de la ville ocre, vous ne pouvez pas faire 200 mètres sans croiser un groupe de touristes européens. Les hôtels, les avenues, les centres commerciaux, les boutiques artisanales et la célèbre place Jemaa el-Fna enregistrent tous d’importants flux de touristes. Selon les chiffres de la DEPF, en septembre, le pays a accueilli 1,28 million de visiteurs, marquant une augmentation de 33 % par rapport à la même période en 2023. Sur les neuf premiers mois de l’année, le total des arrivées atteint 13,1 millions, en hausse de 18 %, un record historique pour le secteur. Marrakech se distingue en tant que moteur principal de cette croissance. La ville ocre a enregistré une hausse impressionnante de 71 % des arrivées, soutenue par une forte reprise des vols internationaux et des événements culturels majeurs. Afin de mieux analyser les flux touristiques dans cette ville vitrine, Challenge est allé à la rencontre des experts du secteur.

Une destination de choix en période hivernale

« Joyau du tourisme marocain, Marrakech se distingue comme une destination idéale pour les fêtes de fin d’année, attirant chaque hiver des milliers de visiteurs en quête d’une expérience unique. La ville allie traditions locales, paysages enchanteurs et une atmosphère féerique, avec ses marchés animés, ses souks parfumés et ses hôtels raffinés. Le climat doux en hiver permet d’échapper aux rigueurs des hivers européens tout en profitant d’une riche offre culturelle et gastronomique. De plus, Marrakech se transforme en un véritable centre de célébration, avec des événements festifs, des dîners de gala et des animations pour petits et grands. Elle constitue également un point de départ idéal pour découvrir les paysages exceptionnels du Haut Atlas, les oasis et les palmeraies, faisant ainsi de cette destination un lieu incontournable pour les fêtes de fin d’année », nous confie l’expert touristique Zoubir Bouhoute.

Lire aussi | La destination Marrakech brille à Barcelone

Il faut par ailleurs noter que Marrakech n’est cependant pas seulement une destination privilégiée pendant les fêtes de fin d’année. Elle reste une destination emblématique tout au long de l’année.

En 2024, la ville enregistre des performances touristiques exceptionnelles : plus de 10 millions de passagers auront transité par l’aéroport Marrakech-Menara, et la ville va dépasser les 10 millions de nuitées (12 millions pour la région). Le taux d’occupation global des hôtels atteint 72 %, avec des chiffres impressionnants pour les hôtels-clubs (90 %), 78 % pour les établissements 4 étoiles, 75 % pour les 5 étoiles et 70 % pour les hôtels de luxe. « Ces indicateurs confirment l’attractivité croissante de la ville, qui continue de séduire les visiteurs du monde entier grâce à son climat ensoleillé, sa culture riche et ses nombreuses festivités. Marrakech s’impose ainsi comme un pilier du tourisme mondial tout en jouant un rôle stratégique dans le développement de l’activité dans toutes les provinces de la région, ainsi que pour les provinces voisines de la région de Drâa-Tafilalet, dont le fort potentiel touristique demeure toujours sous-exploité », éclaire Bouhoute.

Des offres à la pelle

Dans nos investigations, nous avons pu constater qu’en cette période de fêtes de fin d’année, l’on retrouve une myriade d’offres sur Marrakech qui varient entre soirées festives et restaurations. Les prix oscillent entre 450 et 3 500 DH en fonction des prestations. Par exemple, au Sofitel de Marrakech, le dîner de Noël commence à partir de 900 DH et peut atteindre 3 500 DH.

Sur le site « Visit Marrakech », l’on trouve une variété d’offres pour célébrer le Nouvel An, rythmées aux couleurs de la ville. « Un climat hivernal idéal en fin d’année 2024, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les visiteurs nationaux et étrangers choisissent Marrakech, comme chaque année, pour célébrer le réveillon du Nouvel An. C’est l’occasion d’échapper au froid hivernal qui sévit dans de nombreuses régions du monde et de profiter du climat chaud et des journées ensoleillées de Marrakech, avec des températures allant de douces (11 °C) à agréablement chaudes (23 °C) pendant la journée », explique Abdellatif Abouricha, chargé de mission pour la coordination et le développement au Conseil Régional du Tourisme Marrakech & Région (CRT-Marrakech).

Lire aussi | En 2025, les Marocains auront dix-huit jours chômés payés

Et d’ajouter : « La chaleur de l’hospitalité marocaine est particulièrement évidente pendant la saison des fêtes. Que vous séjourniez dans un luxueux complexe hôtelier ou dans un charmant riad, l’amabilité et la gentillesse des habitants vous feront vous sentir comme chez vous. Les Marocains sont en général très compréhensifs et ont un immense respect pour la diversité culturelle, créant ainsi une atmosphère accueillante et réconfortante pour tous. Une chambre dans un riad ou hôtel de classe pendant cette saison procure une ambiance plus chaleureuse que dans un hôtel classique. Riad, maison d’hôtes ou restaurant : les établissements touristiques de Marrakech et de ses régions voisines, comme Essaouira ou Al Haouz, ont beaucoup à offrir. »

La France, leader des arrivées et des nuitées

Le marché français reste le leader incontesté en 2024, avec 23 % des arrivées et 27 % des nuitées. L’augmentation de 16 % des arrivées et nuitées françaises par rapport à 2023 confirme la solidité de ce marché. Les Français continuent d’être les principaux contributeurs à la durée des séjours, ce qui se reflète dans la part élevée des nuitées. Cette dynamique soutient la position de Marrakech comme destination privilégiée pour les touristes européens.

Le Royaume-Uni : Une forte croissance

Le Royaume-Uni, deuxième marché étranger en termes d’arrivées et de nuitées, connaît une progression remarquable, avec une hausse de +40 % des arrivées et +35 % des nuitées par rapport à 2023. En 2024, le Royaume-Uni représente 12 % des arrivées et 17 % des nuitées. Cette performance est attribuée à l’attrait de Marrakech en tant que destination pour des week-ends prolongés et à la proximité géographique avec le Royaume-Uni. Le dynamisme du marché britannique se confirme par une augmentation significative de la durée des séjours.

L’Espagne et l’Italie : Des marchés de proximité en croissance

L’Espagne et l’Italie affichent une croissance notable et continue. Les Espagnols représentent 6 % des arrivées et 5 % des nuitées, avec une augmentation de 11 % des arrivées et 18 % des nuitées. Marrakech demeure une destination proche et accessible pour les Espagnols, renforçant son rôle de destination de choix pour les courts séjours.

De son côté, l’Italie enregistre des résultats remarquables, avec une hausse de 35 % des arrivées et 28 % des nuitées. Les Italiens représentent 3 % des arrivées et 2 % des nuitées, une tendance encourageante pour ce marché qui se diversifie progressivement.

Évolution du taux d’occupation : Une performance solide

Le taux d’occupation des hôtels à Marrakech a également enregistré une augmentation de 5 points, atteignant 72 % en 2024 contre 67 % en 2023. Ce taux témoigne d’une gestion efficace de l’offre d’hébergement et d’une forte demande touristique.

Les non-résidents ont été les principaux contributeurs à cette hausse, avec une augmentation significative du nombre de nuitées (+16 %). La France et le Royaume-Uni, en particulier, continuent de dominer l’occupation des hôtels de la ville, suivis par les résidents marocains, dont la part des nuitées reste significative.

Marrakech : Une destination au cœur du tourisme et de l’événementiel international

Marrakech, véritable pilier du tourisme marocain, se distingue par sa connectivité exemplaire, notamment grâce à l’aéroport Marrakech-Menara, en pleine expansion pour accueillir l’afflux croissant de voyageurs, notamment ceux attendus pour la Coupe du Monde 2030.

Avec une capacité de plus de 80 000 lits, allant des riads traditionnels aux hôtels de luxe en passant par des établissements adaptés à tous les budgets, elle accueille chaque année des touristes venus du monde entier, séduits par son hospitalité et son offre variée.

Lire aussi | Une résolution marocaine sur le tourisme durable adoptée à l’ONU

En parallèle, Marrakech s’affirme comme une destination incontournable pour l’événementiel international, ayant organisé des manifestations prestigieuses telles que les Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, la COP22, la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que le Festival international du film, qui attire chaque année les grandes célébrités du 7ᵉ art.

En 2025, précisément du 30 janvier au 2 février, la ville ocre accueillera la 3ᵉ édition du Festival du Livre Africain. Elle recevra également la 3ᵉ édition du Patrimoine de Turath, renforçant ainsi son statut de carrefour mondial, alliant tradition, modernité et excellence dans l’accueil.