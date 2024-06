Mazars au Maroc devient Forvis Mazar

Mazars, le groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, annonce aujourd’hui son partenariat stratégique avec FORVIS, cabinet pluridisciplinaire de premier plan aux États-Unis.

Cette alliance donne naissance à un nouveau réseau mondial unique : Forvis Mazars. Cette union marque un tournant significatif dans l’industrie avec la création de l’un des plus importants nouveaux entrants dans les classements mondiaux depuis des décennies, affichant un chiffre d’affaires impressionnant de 5 milliards de dollars.

Forvis Mazars, composé de seulement deux membres – Forvis Mazars, LLP aux États-Unis et Forvis Mazars Group, SC, un partenariat international intégré opérant dans plus de 100 pays et territoires – se distingue par son envergure mondiale et son agilité historique. Cette nouvelle entité offre au marché une alternative robuste et innovante, axée sur l’intérêt public et les besoins spécifiques de ses clients à travers le monde.

Pour assurer une collaboration fluide et répondre efficacement aux besoins de ses clients, Forvis Mazars a mis en place un Conseil d’administration du réseau mondial (Global Network Board). Hervé Hélias, qui poursuit également son mandat en tant que Président Directeur Général de Forvis Mazars Group, SC, assure la première présidence de ce Conseil. Matt Snow, Président de Forvis Mazars, LLP, occupe le poste de Vice-Président. Le Conseil d’administration inclut également Tom Watson, CEO de Forvis Mazars, LLP, ainsi que plusieurs autres dirigeants clés des deux entités.

« C’est une étape importante et enthousiasmante pour nos clients, notre profession et nos collaborateurs », déclare Hervé Hélias. « Mazars et Forvis travaillent ensemble depuis plus de 20 ans et partagent la même volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle. Nous sommes bien placés pour offrir l’excellence, partout dans le monde, sous une seule marque mondiale. Les clients bénéficieront d’offres de services cohérentes, complètes et de haute qualité dans le monde entier, tout en restant agiles et flexibles pour les accompagner au plus près de leurs besoins. »

Tom Watson souligne également l’importance de cette union : « Forvis Mazars repose sur notre engagement à écouter nos clients, à anticiper les défis auxquels ils sont confrontés et à leur offrir une expérience inégalée dans tout ce que nous faisons. Ce nouveau réseau offrira rapidement de nouvelles opportunités pour nos clients et nos collaborateurs, et les deux groupes peuvent avoir la certitude que nous prenons nos décisions en gardant à l’esprit leur succès à long terme. »

La création de Forvis Mazars permet de renforcer les offres de services pour les clients à travers le monde, en garantissant une prestation cohérente et de haute qualité. Les deux groupes, forts de leur expertise et de leur longue collaboration, sont prêts à saisir les opportunités du secteur et à répondre aux besoins futurs des marchés locaux.