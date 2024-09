Mondial de futsal : le Maroc en quart de finale aux dépens de l’Iran au bout d’un match épique

Pour la deuxième fois d’affilée, le Maroc disputera les quarts de finale de la Coupe du Monde de futsal. Les Lions de l’Atlas ont surclassé, jeudi 26 septembre, l’Iran sur le score de 4-3, en huitième de finale disputé dans la ville de Boukhara, en Ouzbékistan.

En plein doute suite à la lourde défaite (1-4) face au Portugal au troisième et dernier match de la phase de poules, les hommes de Hicham Dguig se devaient de trouver les ressources pour laver l’affront et tenir tête à la coriace équipe iranienne, 5ème au classement mondial.

Le match a mal commencé pour les Marocains en encaissant le premier but de la partie. Privés de plusieurs cadres pour cause de blessures, ils se sont vite repris pour revenir au score, avant de prendre complètement la direction des opérations et dicter leur loi à l’équipe adverse. La première mi-temps s’est soldée par 4-1.

Au retour des vestiaires, les Iraniens ont exercé une pression terrible sur l’équipe nationale, qui a été sérieusement bousculée par les assauts adverses. En moins de trois minutes, les Iraniens ont frappé à deux reprises (3-4).

Mais, au fil du temps, les Marocains ont repris le contrôle du jeu calmant les ardeurs des Iraniens, qui ont commencé à faire les frais de la débauche d’énergie en début de deuxième période. Tout en menant des attaques plus ou moins dangereuses, l’équipe nationale a défendu crânement le petit avantage qu’elle tenait jusqu’au bout.

Sur leur chemin, les Lions de l’Atlas retrouveront, en quart de finale, le Brésil, dans une réédition de la confrontation de la Coupe du Monde en Lituanie, terminée difficilement en faveur de la Seleçao. Encore, la dragée sera haute, mais les amis du capitaine Hicham El Mesrar n’ont qu’à pratiquer le football qu’ils affectionnent et qui nous fait plaisir.