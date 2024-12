Nouveau BMW X3 : sa commercialisation a débuté au Maroc

La nouvelle génération du BMW X3 a fait depuis peu son entrée au Maroc. L’occasion pour SMEIA, l’importateur de la marque, de dévoiler l’engin à la presse nationale, en marge du prestigieux Festival International du Film de Marrakech. Un SUV premium qui revient sur le devant de la scène avec moult arguments, dont un design plus raffiné, une kyrielle de technologies avancées et des performances de bonne facture.

La BMW X3 continue de séduire les conducteurs à travers le monde, y compris au Maroc. Il faut dire que depuis son lancement en 2003, elle s’est imposée comme une référence incontournable dans le segment des SUV, ou plus exactement dans celui des SAV (Sport Activity Vehicle), comme aime à le positionner BMW. Avec plus de 1,9 million d’exemplaires produits depuis l’introduction de sa troisième génération en 2017, ce modèle emblématique continue de surfer sur la vague du succès.

Esthétiquement, la quatrième génération du BMW X3 affiche une silhouette plus athlétique comparée à celle de son prédécesseur, et surtout bien en phase avec les derniers canons stylistiques de la firme à l’hélice. Dans le détail, la nouvelle calandre verticale et les phares à LED en forme de L renforcent cette modernité, avec notamment des options de projecteurs Full LED adaptatifs. À noter que l’équipement standard inclut des jantes de 18 pouces (19 pouces pour le BMW X3 30e xDrive), avec des options de 20 et 21 pouces. La finition M Sport ajoute des jantes M de 19 pouces et des éléments aérodynamiques, tandis que le pack M Sport Pro intègre l’éclairage de contour.

Cette quatrième génération de l’engin est plus longue de 34 mm (4,76 m), plus large de 29 mm (1,92 m) que sa devancière. En revanche, la hauteur est réduite de 25 mm (1,66 m). De quoi accueillir confortablement le conducteur et ses passagers. Comme il faut s’y attendre, l’habitacle joue la carte du luxe avec des matériaux de belle qualité et une dotation enrichie en équipements de confort. Parmi les nouveautés, on recense le BMW Curved Display, la «BMW Interaction Bar», des volants à méplat et une console centrale redessinée. Les sièges sport en «cuir Veganza» sont réglables électriquement, avec des options en «cuir Merino BMW Individual». Pour la première fois, le tableau de bord est habillé de tissu Econeer en polyester recyclé. Quant au système audio Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound, avec 15 haut-parleurs et 750 W, il vient flatter les tympans compte tenu de sa qualité sonore d’excellente facture.

À noter que l’espace de chargement modulable offre 570 litres, pouvant atteindre 1 700 litres (1 600 litres pour le BMW X3 30e xDrive), avec un attelage de remorque optionnel supportant jusqu’à 2 500 kg selon la motorisation. Côté équipements de sécurité, l’engin fait le plein. Il propose de nombreux systèmes d’aides à la conduite et de stationnement automatisés, comme le «Driving Assistant» et le «Parking Assistant» de série. En option, le «Driving Assistant Plus» et le «Parking Assistant Professional» offrent des fonctionnalités avancées pour plus de confort et de sécurité.

Sous le capot, on retrouve au choix des motorisations essence et diesel électrifiés, adossés à une transmission automatique à huit rapports et à la technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive de série. Dans le détail, on recense le 20d xDrive de 197 chevaux, le 30e xDrive, un bloc hybride délivrant 299 chevaux qui sera disponible en 2025, et le M50 xDrive, un moteur essence M TwinPower Turbo délivrant 398 chevaux, également disponible en 2025.

À ces mécaniques de caractère s’ajoute un package technique qui permet au X3 de bénéficier d’une agilité accrue, d’une stabilité en virages améliorée et d’un confort renforcé. Il faut souligner que le châssis renforcé assure une meilleure précision dans les virages et une direction plus directe. Sans compter que la suspension de série maintient l’agilité et le confort typiques des BMW, même sur des routes dégradées. Comptez un tarif de 584 000 DH pour repartir au volant du BMW X3.