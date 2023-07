Ouzzine : « Le discours royal est porteur d’une vision prospective »

« Le discours du Trône réaffirme le rôle de la Monarchie en tant qu’institution constitutionnelle, spirituelle, fédératrice et garante de la continuité du Maroc, un Etat-Nation riche de toutes ses potentialités civilisationnelles et de ses compétences humaines, pour être une force d’influence dans son environnement proche et global », a relevé Ouzzine dans une déclaration à la MAP.

Lire aussi | 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône : Le sérieux, force morale permanente du Royaume

Il s’agit d’un discours éclairé qui insiste sur le respect des valeurs fondatrices comme le sérieux, le dévouement et l’esprit de performance, ce même sérieux qui a permis au Maroc d’engranger les exploits et les acquis aussi bien en matière de développement que sur le front diplomatique, en défense de son droit légitime concernant son intégrité territoriale, a-t-il expliqué.

Ouzzine a noté, à ce propos, que le discours royal a également mis en avant l’importance de promouvoir les conditions sociales, notamment la santé, l’éducation et l’emploi, à même de préserver la dignité des Marocains, conformément aux principes de la justice sociale et territoriale.

Et d’ajouter que le discours royal a aussi mis l’accent sur la cohésion familiale et la solidarité sociale, comme il a mis en avant l’ouverture sans renoncer au système de valeurs d’un Maroc que SM le Roi veut authentique et attaché à son identité nationale et religieuse.

Lire aussi | Banque d’affaires. Sofia Mansouri prend les commandes de Red Med Corporate Finance

Le secrétaire général du MP a, par ailleurs, indiqué que SM le Roi a réitéré l’attachement du Maroc à une relation de bon voisinage avec l’Algérie, « une nouvelle réaffirmation de la volonté du Royaume de dépasser les sources de tension et de discorde avec les pays frères et son aspiration à construire un espace maghrébin qui serait au service des intérêts réels des peuples de la région ».