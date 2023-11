Parking. Casa Anfa répond à la demande croissante avec un nouveau projet ambitieux

En matière de gestion des zones urbaines, et surtout en tant que place financière cherchant à devenir le principal hub financier en Afrique, il est essentiel d’avoir à disposition des places de stationnement adéquates afin d’attirer les visiteurs, les investisseurs et les professionnels. On comprend aisément pourquoi l’ Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA) entreprend activement la construction d’un nouveau parking souterrain à Casa Anfa. Objectif : satisfaire la demande croissante de places de stationnement. Ce projet, lancé en août 2023, devrait être achevé d’ici la fin de l’année 2024 et offrira pas moins de 1 500 places de parking.

Une capacité élevée, soit deux niveaux de parking pour en tout 1 500 places livrées d’ici fin 2024, un système de détection des places libres, des places de stationnement équipées de bornes de recharge pour voitures électriques, une zone de lavage de voitures, un système de circulation à sens unique à l’entrée et à la sortie… Voici entre autres des aménagements prévus par l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa en réponse à la demande croissante de places de stationnement à Casa Anfa. Voici les détails.

Avec une superficie plancher de 46 000 m2 et deux niveaux, ce parking souterrain sera situé sous la deuxième phase d’une promenade piétonne de plus de 2,3 hectares. Il sera conçu pour assurer une circulation fluide, grâce à une hiérarchisation des circulations, une lisibilité des flux et un système de circulation à sens unique à l’entrée et à la sortie.

Groupe3 Architectes chargé de concevoir l’infrastructure

Le cabinet d’architecture Groupe3 Architectes a été chargé de concevoir ce parking, en mettant l’accent sur la fonctionnalité et l’efficacité. Il sera équipé de bornes de recharge pour voitures électriques, de places dédiées aux deux-roues, d’une zone de lavage de voitures et d’un système de sonorisation pour créer une ambiance agréable. De plus, un système de gestion de parking, de détection et de signalisation des places libres ainsi qu’un système de vidéosurveillance centralisée seront mis en place pour assurer son bon fonctionnement.

Des aires de stationnement provisoires, en attendant

En attendant la livraison de ce nouveau parking, des aires de stationnement provisoires ont été aménagées sur le site du projet, offrant une capacité de stationnement de 1 350 places. De plus, les voies actuellement aménagées permettent un parking supplémentaire de 4 000 places. Cette offre temporaire de stationnement répond aux besoins des visiteurs d’Anfa Park et des personnes travaillant à Casablanca Finance City, et permet d’accueillir tout au long de l’année les différents événements organisés à Anfa Park.

Cette initiative de développement de nouvelles infrastructures de stationnement à Casa Anfa illustre la volonté de répondre aux besoins croissants de la population et des travailleurs dans cette zone dynamique. En offrant des solutions de stationnement modernes et pratiques, le projet contribue à améliorer la mobilité et à soutenir le développement économique de ce pôle urbain.

Renforcer l’attractivité de la place financière

En fournissant ces infrastructures, le projet vise à renforcer l’attractivité de la place financière et à favoriser son développement économique à long terme. La disponibilité de places de stationnement suffisantes est également importante pour encourager l’utilisation de modes de transport individuels, tels que les voitures, en offrant aux résidents et aux visiteurs une solution pratique et sécurisée pour garer leurs véhicules. De quoi réduire la congestion routière et favoriser une meilleure utilisation de l’espace urbain. Il faut dire que cette augmentation significative de l’offre de stationnement contribuera à soulager la pression sur les espaces de stationnement existants, offrant ainsi aux résidents, aux visiteurs et aux professionnels une solution pratique pour se garer.