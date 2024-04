La RAM cherche un développeur pour son site actuel de Casa Anfa

Alors qu’il s’apprête à lancer la construction de son nouveau siège social à Nouacer, près de l’aéroport Mohammed V, le groupe Royal Air Maroc (RAM) cherche à valoriser l’assiette foncière de son ancien quartier général situé au cœur de la capitale économique.

Le groupe présidé par Abdelhamid ADDOU, vient de lancer un appel d’offres destiné à sélectionner un aménageur développeur pour son site de sept hectares qu’il détient encore dans l’enceinte de l’ex-aéroport d’Anfa, dont les 350 hectares initiaux ont servi de reconversion urbaine progressive depuis 2007 pour donner lieu au nouveau quartier Casa Anfa et à la zone financière Casa Finance City.

Les candidats sont priés de proposer avant fin avril 2024 un plan de transformation de l’actuel siège social de la RAM, devant prévoir un usage mixte incluant une composante résidentielle, une part hôtelière et des espaces de bureaux. La manne que devrait toucher le groupe RAM au titre de cette valorisation servira en grande partie à financer le futur siège social à Nouacer qui devra s’étendre, quant à lui, sur près de 15 hectares et qui permettra de regrouper, près du principal aéroport du royaume, tous les départements du premier transport aérien national.

Rappelons qu’au-delà de ses projets immobiliers, le groupe RAM affiche des objectifs des plus ambitieux à horizon 2030, notamment avec le quadruplement de sa flotte à environ deux cent avions, ce qui lui permettra de hisser le nombre de passagers de 7,5 millions actuellement à 31,6 millions, ainsi que le nombre de destinations de 99 à 143 et, surtout, de répondre à la demande croissante des touristes en prévision de la Coupe du monde 2030, que le Maroc co-organisera avec ses voisins ibériques, l’Espagne et le Portugal.