PLF 2024. 30.034 postes budgétaires en téléchargement 

Le projet de loi de Finances, PLF 2024, dans sa trame propose la création de 30.034 postes budgétaires au titre de l’année 2024, dont 500 réservés au profit du Chef de gouvernement. Et la répartition des autres 29.534 postes sur les différents ministères et institutions se présente comme suit: Les trois ministères qui disposent d’une plus grande part sont celui de l’Intérieur (7.944 postes budgétaires), l’Administration de la défense nationale (7.000 postes) et celui de la Santé et de la Protection sociale (5.500 postes).

Lire aussi | Tanger. Les espagnols ITC Packaging et Erum créent une coentreprise

Par ailleurs, 2.600 autres postes budgétaires seront créés au profit du ministère de l’Économie et des finances, 2.349 postes au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, 1.000 à la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, 450 au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 400 au ministère des Habous et des Affaires islamiques, 384 au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, 250 au ministère de l’Equipement et de l’Eau, 210 au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime du Développement rural et des Eaux et Forêts, 200 à la Cour Royale, 155 au ministère de la Justice, 135 au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, 110 au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et 100 au profit du Chef du gouvernement.

Près de 800 postes budgétaires réservés au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Il a été également proposé de créer à compter du 1er janvier 2024 au profit du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire :

– 250 postes budgétaires destinés aux attachés de justice, qui ont subi avec succès l’examen de fin de stage et nommés magistrats du corps de la magistrature.

– 250 postes budgétaires destinés exclusivement aux attachés de justice qui occupent, au 31 décembre 2023, des postes budgétaires au sein du ministère de la Justice.

– 300 postes budgétaires destinés exclusivement aux attachés de justice qui ont subi avec succès le concours des attachés de justice avant ladite date.

Lire aussi | PLF 2024. Le point sur les mesures relatives à la TVA

Pour rappel, les dépenses résultant de ladite régularisation sont imputées sur le budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Sont supprimés, à compter de la date de régularisation de la situation administrative des personnes concernées, les postes budgétaires qu’ils occupaient au sein du ministère de la Justice, ainsi que les postes créés en vertu de la loi de finance n° 50-22 pour l’année budgétaires 2023 au profit du ministère pour recruter des attachés de justice et restés vacants jusqu’au 31 décembre 2023.