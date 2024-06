RAM et Etihad Airways renforcent leur partenariat

Etihad Airways et Royal Air Maroc (RAM) ont signé un Mémorandum d’Entente (MoU) visant à renforcer leurs relations commerciales et opérationnelles.

Cet accord marque le début d’une coopération plus profonde entre les deux compagnies aériennes, offrant ainsi à leurs clients des options de voyage plus fluides entre plusieurs destinations.

Ce protocole d’accord reflète l’engagement des deux compagnies à explorer une plus grande coopération, avec l’objectif d’offrir aux voyageurs des choix élargis, des services de qualité et une valeur ajoutée, tout en promouvant une aviation durable.

Antonoaldo Neves, Directeur Général d’Etihad Airways, a déclaré : « Cet accord couvre un large éventail d’activités, allant de l’expansion des accords de partage de codes existants pour couvrir davantage de routes intérieures au Maroc et en Afrique, au développement de la coopération en matière de programmes de fidélisation, en passant par des collaborations en matière d’assistance au sol, de maintenance et d’ingénierie ».

Abdelhamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, a affirmé : « Nous sommes très fiers de conclure ce partenariat important avec Etihad Airways. Il s’inscrit dans la lignée de notre ambition de renforcer davantage notre connectivité aérienne et de continuer d’offrir à nos passagers une expérience de voyage optimisée et fluide via nos hubs respectifs ».

L’accord de partage de code existant entre les deux compagnies améliore la connectivité pour leurs clients, leur donnant accès aux différentes destinations à travers leurs réseaux respectifs. Cela inclut les routes entre le Maroc et les Émirats arabes unis, ainsi que les connexions au-delà de Casablanca en Afrique et au-delà d’Abu Dhabi. Grâce à cet accord, les clients peuvent réserver l’intégralité de leur voyage sur un seul billet et faire enregistrer leurs bagages de bout en bout jusqu’à leur destination finale.