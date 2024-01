Fitur Madrid. L’ONMT distingué avec le prix du meilleur stand

Avec ce prix du meilleur stand au Fitur, l’ONMT confirme sa position de leader dans le domaine du tourisme et renforce la visibilité du Maroc en tant que destination de choix. Cette reconnaissance témoigne de la qualité de son travail et de son engagement à offrir une expérience touristique unique et mémorable aux visiteurs du monde entier.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) vient de recevoir le prestigieux prix du « meilleur stand » lors du salon international du tourisme de Madrid (Fitur), événement majeur de l’industrie touristique mondiale qui se tient du 24 au 28 janvier. Cette reconnaissance vient couronner les efforts de l’ONMT, qui a récemment dévoilé son nouveau concept de pavillon Maroc, offrant un aménagement moderne et inspirant mettant en valeur l’authenticité et l’ouverture sur le monde de la destination Maroc, ainsi que sa culture et son patrimoine, dans la lignée de la marque innovante « Maroc – Terre de Lumière ».

Le nouveau pavillon de l’ONMT, conçu il y a quelques mois et déployé dans les salons touristiques du monde entier, s’étend sur une superficie de 700m2. Pour cette édition de Madrid, il comprend des espaces dédiés à deux régions mises à l’honneur, à savoir Ouarzazate et Tanger.

Renforcement de position sur les marchés ibériques

Lors du Fitur, l’ONMT a également établi des partenariats avec des acteurs touristiques de premier plan, renforçant ainsi sa position sur les marchés ibériques. Près de 150 professionnels du tourisme issus de toutes les régions marocaines, ainsi que la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc, sont présents au salon.

Cette distinction accordée à l’ONMT souligne l’importance croissante du Maroc en tant que destination touristique de premier plan. Avec son nouveau pavillon et sa stratégie de positionnement axée sur l’authenticité et l’ouverture sur le monde, l’ONMT renforce son attractivité auprès des visiteurs internationaux. De plus, les partenariats noués lors du Fitur permettront de développer davantage le secteur touristique marocain en favorisant les échanges et les synergies avec des opérateurs de renom.

Cette réussite témoigne également de l’expertise de l’ONMT en matière de marketing territorial et de relations publiques. En mettant en valeur les richesses culturelles et patrimoniales du Maroc, l’office contribue à promouvoir l’image du pays et à attirer de nouveaux touristes. Il faut souligner le rôle clé de l’ONMT dans le développement économique du Maroc, favorisant la croissance du secteur touristique et créant des opportunités d’investissement pour les entreprises locales. Selon les chiffres publiés récemment par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, l’année 2023 a été marquée par une affluence record de touristes au Maroc, surpassant les performances des années précédentes. En effet, le Maroc a accueilli 14,5 millions de touristes en 2023, enregistrant une progression remarquable de +34% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2019.

Les Marocains résidant à l’étranger ont également contribué à cette réussite, représentant 51% des arrivées et enregistrant une croissance de +27% par rapport à 2022. De plus, l’affluence des touristes étrangers a connu une augmentation considérable de +41% par rapport à 2022, représentant désormais 49% des arrivées globales, soit une augmentation de 3 points par rapport à 2022.