Science Week : l’UM6P met en vedette les scientifiques pour contrer le « charlatanisme »

Une semaine pour mettre en vedette les scientifiques, à un moment où la science est confrontée à la montée des idées rétrogrades. C’est l’objectif déclaré de la Science Week, dont la 5e édition a débuté, lundi, à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir.

Bien sûr, le programme comporte des conférences, des ateliers et des tables rondes sur différentes thématiques. Mais, au-delà, il est surtout question de permettre aux étudiants de rencontrer, d’approcher, voire débattre avec certains des meilleurs spécialistes dans leurs domaines de recherche.

Dans l’ultramoderne enceinte, une jeunesse marocaine et africaine décomplexée prend même les devants par la parole, les idées et les inventions, de quoi redonner espoir quant à l’avenir d’un continent cumulant dans presque tous les domaines du savoir.

D’ailleurs, après le mot d’ouverture prononcé par le président, ce sont deux étudiantes qui ont pris la parole, en anglais et en amazigh, pour présenter le cadre général de cette conférence, placée sous le thème « Shaping the Future ». En effet, la communauté scientifique mondiale est invitée à explorer, tout au long de la semaine, les enjeux et les perspectives qui façonneront le monde de demain.

La science est menacée

Des chercheurs de renom feront des présentations sur des sujets de l’heure, comme l’Intelligence artificielle, l’algorithmique, l’agriculture et l’agroécologie, les métiers de demain, les nouveaux matériaux, la médecine au défi de l’IA, l’innovation, la mine du futur, l’anthropocène, entre autres.

Lire aussi | L’OMC met en avant l’expérience de l’UM6P dans le développement de startups innovantes

Fouad Laroui, initiateur de l’événement et enseignant à l’UM6P, pense qu’il faut revaloriser le rôle des scientifiques. Car, selon lui, « la science est menacée par le charlatanisme » qui s’est emparé des réseaux sociaux pour véhiculer la dangereuse idée des « faits alternatifs », qui viennent se substituer aux faits établis par la science exacte.

« La science ne pense pas, mais les scientifiques doivent penser », soutient le professeur des sciences sociales, dans un appel à faire prévaloir la rigueur des vérités prouvées par l’expérience et à une plus grande ouverture des scientifiques sur le monde pour mieux comprendre ses besoins, au lieu de se cantonner dans les laboratoires.

La voix de l’Afrique

La Science Week offre une opportunité aux chercheurs et aux étudiants de l’UM6P « pour échanger avec des scientifiques et des industriels sur les technologies qui vont impacter les domaines de l’agriculture, de la santé ou de l’architecture », a déclaré le président de l’UM6P, Hicham El Habti.

« C’est aussi l’occasion pour nos chercheurs de porter la voix des Africains par rapport à ce monde de demain, puisqu’une bonne partie des technologies qui vont impacter l’avenir de l’humanité vont voir le jour ici, en Afrique », a-t-il poursuivi.

Lire aussi | L’UM6P et STATION F s’associent pour renforcer l’innovation entre l’Europe et l’Afrique

Fidèle à son engagement en faveur de l’innovation et du partage des savoirs, l’UM6P entend faire de cette semaine un espace de dialogue interdisciplinaire et de collaboration pour explorer les synergies entre les sciences fondamentales, les technologies émergentes et les enjeux sociétaux.

Les besoins de demain

Dans l’air du temps, la conférence fera la part belle à l’Intelligence artificielle, qui sera abordée sous l’angle de ses applications en santé, éducation et économie, avec des débats sur la médecine prédictive, les nouvelles thérapies, et les transformations des métiers face à l’essor de l’automatisation.

Lire aussi | L’UM6P accueille l’École d’Hiver sur l’économie des données

L’Agriculture durable, pilier essentiel de la sécurité alimentaire au Maroc et en Afrique, mettra en lumière les progrès en agroécologie, la gestion des sols, ainsi que les innovations permettant une production plus efficace et respectueuse de l’environnement. Enfin, l’Innovation, moteur du progrès, sera traitée sous une approche technologique, sociale et environnementale, afin d’identifier des solutions durables aux défis globaux.