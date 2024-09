Stellantis Maroc : des changements dans le réseau commercial

Stellantis Maroc vient d’effectuer quelques changements en interne concernant ses responsables de marques automobiles, tant chez FCA Maroc que chez Sopriam.



À l’instar des autres marques qu’elle gère déjà au Maroc (Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep, Alfa Romeo via FCA Maroc), la filiale marocaine du groupe italo-franco-américain a pris en charge, depuis juillet dernier, les activités d’importation et de distribution de Sopriam (Peugeot, Citroën et DS Automobiles). Une acquisition de la filiale du groupe Al Mada qui s’est effectuée en deux étapes, avec une prise de contrôle majoritaire immédiate suivie du rachat de 100 % des actions début 2025.

Justement dans le cadre du développement des activités de son réseau commercial, un pôle Premium regroupant les marques Alfa Romeo et DS Automobiles a été créé, avec à sa tête Mehdi Laghzaoui. Par ailleurs, la marque Jeep sera désormais dirigée par Malak Benchekroun, tandis que Nawal Afiq prend les rênes de la marque Citroën. Selon Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc et de Sopriam, la filiale FCA Maroc devrait prochainement changer de dénomination sociale.

À noter que ces nouvelles nominations ont été annoncées à l’occasion du lancement de la collection Antoine de Saint-Exupéry relative au modèle DS7 lors d’une soirée organisée par DS Automobiles Maroc dans le cadre somptueux du Royal Mansour Casablanca et à laquelle la presse était conviée. Aussi, un hommage appuyé a été adressé à Nawal Afiq, ainsi qu’à l’ensemble de ses équipes, pour le travail de qualité qu’elle a fourni à la tête de DS Automobiles Maroc.