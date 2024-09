Thierry Goument nouveau Directeur Général d’AXA Services Maroc

AXA Services Maroc (ASM), centre d’expertise en relation client des sociétés AXA France, AXA Direct France et AXA Assistance, annonce la nomination de Thierry Goument en tant que nouveau Directeur Général, à compter du 1er septembre 2024.

«Je suis ravi et très fier de rejoindre aujourd’hui les équipes d’AXA Services Maroc et de succéder à Éric Berger. Grâce à l’engagement et l’implication des collaborateurs, AXA Services Maroc est devenue une entité incontournable pour le groupe AXA France», déclare Thierry Goument, cité dans un communiqué de la société.

Et d’assurer : «Nous avons de grands projets pour l’avenir et notre objectif est de continuer à innover et à exceller dans tous les aspects de notre activité, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales».

Cette nomination «marque le début d’une nouvelle phase de développement pour AXA Services Maroc, qui pourra s’appuyer sur l’expérience et les compétences éprouvées de Thierry Goument en matière de transformation et de leadership pour consolider sa position dans le secteur», souligne le communiqué.

Thierry Goument possède une riche expérience de plus de 25 ans au sein du groupe AXA, où il a occupé divers postes stratégiques dans les réseaux de distribution en France.

Après un début de carrière dans le monde sportif, il rejoint le Réseau Commercial Salarié de l’UAP en 1996. Il gravit ensuite les échelons en tant qu’Inspecteur Commercial à Marseille dans le Réseau AXA Prévoyance & Patrimoine de 2002 à 2007, puis en tant que Directeur des Ventes au sein du Réseau AEP en Ile de France de 2008 à 2013.

Sa carrière se poursuit avec le rôle de Directeur de la Distribution du Réseau AEP de 2014 à 2018, avant d’être nommé Directeur Général Régional en Ile de France et dans le Nord-Est de 2019 à 2022, puis Directeur Général du Réseau AXA Epargne et Protection de 2022 à Août 2024.

Tout au long de son parcours, Thierry Goument a démontré une capacité exceptionnelle à conduire des projets de transformation ambitieux, en mettant à profit ses compétences en leadership et son aptitude à s’adapter aux évolutions du marché.