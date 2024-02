TUI fly va  relier Anvers en Belgique à Oujda

Pour cet été, TUI fly a annoncé le lancement d’une nouvelle route qui va relier Anvers en Belgique à Oujda, portant ainsi à cinq le nombre de ses liaisons au départ de cette ville vers le Maroc. Cette nouvelle route s’ajoute à celles de Tanger et Nador, déjà proposées par la compagnie belge dans son programme estival.

La compagnie aérienne TUI fly Belgium continue d’étendre son réseau vers les villes marocaines. Ainsi, du 26 juin au 22 septembre 2024, elle assurera des vols vers Oujda, à raison de deux vols par semaine, les mercredis et les dimanches. Le vol aller quitte Anvers à 22h30 et arrive à Oujda à 00h25. Celui du retour quitte Oujda à 3h00 le lendemain et atterrit à Anvers à 6h55. Ces vols seront opérés avec l’Embraer E195-E2 qui a été mis en service à l’aéroport d’Anvers l’été dernier.

La low cost belge répond ainsi à une demande importante de la communauté marocaine de la région d’Anvers de pouvoir se rendre directement à Oujda. En effet, la Belgique abrite une forte communauté d’origine marocaine avec une remarquable présence des Marocains originaire des régions du Rif et de l’Oriental.

Cette nouvelle destination porte à trois le nombre de destinations desservies par TUI fly au départ d’Anvers vers le Maroc : Tanger, Nador, Oujda.