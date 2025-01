Vague de froid (jusqu’à -1°C à Casablanca) attendue de mardi à vendredi au Maroc

Un temps froid avec des températures variant entre -08 et 09 °C est prévu, de mardi à vendredi prochains, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures minimales oscillant entre -08 et -02 °C et maximales entre 00 et 06 °C seront enregistrées, durant cette période, dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Sefrou, Azilal, Beni Mellal, Khenifra, Al Haouz, Figuig, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Midelt et Taroudant, souligne la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des températures minimales entre -04 et 01 °C et maximales entre 03 et 09 °C sont par ailleurs prévues, durant la même période, dans les provinces de Jerada, Taourirt et les reliefs relevant des provinces de Guercif, Taza, Al Hoceima, Chefchaouen, Zagora, Errachidia, Tiznit et Tata, précise la DGM.

Pour leur part, les provinces de Oujda-Angad, Driouch, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Fquih Ben Salah, Casablanca, Mohammadia, El Jadida, Benslimane, Nouaceur, Settat, Sidi Bennour, Mediouna, Berrechid, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Safi, Marrakech et Youssoufia enregistreront des températures minimales allant de -01 à 04 °C, conclut la même source.