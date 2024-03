Achraf Hakimi est-il le nouveau capitaine des Lions de l’Atlas ?

Les ambassadeurs de la candidature maroco-ibérique pour l’organisation du Mondial 2030 ont été dévoilés mardi à Lisbonne. Et Achraf Hakimi y figure en tant que capitaine de la sélection marocaine.

Les ambassadeurs de la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 ont été présentés mardi à Lisbonne, lors de la cérémonie d’annonce du slogan officiel « YallaVamos 2030 » et de l’identité visuelle de cette candidature.

On y a appris notamment qu’outre les légendes du ballon rond des trois pays, à l’instar de Luis Figo, Andres Iniesta et Noureddine Naybet, figurent les capitaines des équipes masculine et féminine des trois sélections. Pour le Portugal, ce sera donc Cristiano Ronaldo et Dolores Silva, pour l’Espagne ce sera Alvaro Morata et Irene Paredes tandis que pour le Maroc, ce sera Ghizlane Chebbak et… Achraf Hakimi.

Le choix porté sur Achraf Hakimi pourrait donc signifier qu’il est dorénavant devenu le capitaine de l’équipe marocaine. Une déduction d’autant plus crédible que le défenseur Romain Saïss, qui jusqu’à la dernière Coupe d’Afrique des Nations était le capitaine des Lions de l’Atlas, ne figurait pas sur la liste concoctée par Walid Regragui pour les deux matchs amicaux que jouera le Maroc en amical face à l’Angola et la Mauritanie.

Exit également Hakim Ziyech qui figurait jusqu’ici comme le numéro 2 sur la liste du capitanat. Avec le choix d’Achraf Hakimi, s’il se confirme, le sélectionneur national Walid Regragui mise sans aucun doute sur l’avenir et sur le temps long puisqu’à seulement 25 ans, le latéral du Paris Saint-Germain devra rester capitaine du Maroc pour un sacré moment.