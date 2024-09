AgriEdge lance TrialEdge, une plateforme digitale pour la gestion des essais agronomiques

AgriEdge, acteur dans le secteur de l’AgriTech, a annoncé le lancement de TrialEdge, une nouvelle plateforme digitale conçue pour faciliter la gestion des essais agronomiques.

Destinée aux chercheurs et aux professionnels de l’agriculture, TrialEdge se positionne comme un outil de référence pour la collaboration et la centralisation des données dans le domaine des essais sur le terrain.

TrialEdge couvre l’ensemble des étapes des essais agronomiques, depuis la conception et la planification, jusqu’à la consolidation des résultats. La plateforme permet aux utilisateurs de suivre leurs projets en temps réel dans un environnement numérique sécurisé et collaboratif, simplifiant ainsi la gestion des données et accélérant les cycles d’innovation.

L’un des principaux atouts de TrialEdge est sa simplicité d’utilisation et son adaptabilité aux besoins spécifiques des différents acteurs du secteur agricole, qu’il s’agisse d’agriculteurs, de chercheurs ou d’entreprises agro-industrielles. En centralisant toutes les informations en un seul lieu, la plateforme réduit les délais de traitement des données et permet aux équipes de se concentrer davantage sur l’analyse des résultats.

Développée par les experts technologiques d’AgriEdge, TrialEdge favorise la collaboration en regroupant et organisant les résultats issus de différents essais agronomiques. Cela permet de renforcer l’efficacité des équipes, de réduire les délais de prise de décision, et d’accélérer les processus d’innovation dans le secteur agricole.

Faissal Sehbaoui, Directeur Général d’AgriEdge, a souligné l’importance de cette nouvelle plateforme : « Avec TrialEdge, nous répondons aux besoins croissants du secteur agricole en matière de gestion des données. Cette plateforme optimise la conduite des essais agronomiques et offre à nos utilisateurs un avantage concurrentiel décisif. » Il a ajouté : « TrialEdge renforce notre engagement à mettre à la disposition des agriculteurs la puissance digitale. Elle constitue un pilier dans notre vision d’une agriculture de précision, plus durable et plus rentable. »