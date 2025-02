Amine Zarouk : « Nous avons constaté un fort intérêt pour l’innovation en AgriTech »

Face aux défis climatiques et à la raréfaction des ressources en eau, l’AgriTech Expo 2025 se positionne comme une plateforme de réflexion pour accélérer l’adoption des technologies agricoles innovantes au Maroc. Sous la présidence d’Amine Zarouk, cette deuxième édition met l’accent sur les « Technologies de l’eau et cultures résilientes », avec pour ambition de proposer des solutions concrètes aux agriculteurs et entrepreneurs du secteur.

L’AgriTech Expo revient pour une deuxième édition, confirmant son rôle de catalyseur pour l’innovation agricole au Maroc. Après le succès de la première édition, qui a réuni agriculteurs, chercheurs et entrepreneurs autour des technologies agricoles de demain, cet événement se positionne comme un rendez-vous incontournable pour repenser l’avenir du secteur. La thématique choisie cette année, « Technologies de l’eau et cultures résilientes », s’inscrit dans une problématique cruciale pour le Maroc, où la gestion des ressources hydriques est au cœur des préoccupations stratégiques. À travers des démonstrations technologiques, des discussions de haut niveau et la publication d’un Livre blanc à destination des décideurs, l’AgriTech Expo 2025 ambitionne d’accélérer l’adoption des solutions AgriTech et d’ouvrir la voie à une agriculture plus efficiente et durable.

Organisé par la Fondation Green OpenLab, l’AgriTech Expo milite pour une agriculture écoresponsable. Son président, Amine Zarouk, nous donne plus de détails dans cette interview accordée à Challenge.

Challenge. L’AgriTech Expo revient pour une deuxième édition. Quels sont les principaux enseignements tirés de la première édition ?

Amine Zarouk. La première édition de l’AgriTech Expo a été un succès marquant, offrant un espace unique de rencontres entre agriculteurs, entrepreneurs, chercheurs et investisseurs. Nous avons constaté un fort intérêt pour l’innovation en AgriTech, notamment en matière de gestion intelligente de l’eau et de durabilité des cultures. L’événement a permis de nouer des partenariats stratégiques et de mettre en lumière des solutions technologiques concrètes. Enfin, cette tribune a renforcé la visibilité de la problématique de l’eau qui touche les acteurs du secteur et confirmé la nécessité de poursuivre cette dynamique pour accélérer l’adoption des technologies agricoles au Maroc.

Pourquoi avoir choisi Sefrou et, plus largement, la région de Fès-Meknès ?

La région de Fès-Meknès est un choix naturel en raison de son rôle clé dans l’agriculture marocaine. Elle représente un tiers des ressources en eau douce du pays et bénéficie d’une grande diversité de cultures, allant des plaines fertiles aux zones montagneuses. Son emplacement stratégique facilite également les échanges, grâce à des infrastructures modernes et une proximité avec les principaux axes logistiques du Maroc. De plus, l’AgriTech Expo se tient au Campus FirmaTech de Sefrou, un accélérateur d’innovation reconnu, offrant un cadre idéal pour les démonstrations technologiques et les rencontres professionnelles.

Le thème de cette année, « Technologies de l’eau et cultures résilientes », comment a-t-il été défini et quelles sont les attentes autour de cette thématique ?

Le choix de ce thème s’inscrit dans une priorité nationale et mondiale : l’optimisation de l’usage de l’eau face aux défis climatiques et à la croissance des besoins agricoles. Comme l’a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours du 29 juillet 2024, l’innovation doit jouer un rôle central dans la gestion de l’eau pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Cette édition vise donc à promouvoir des solutions AgriTech adaptées, telles que l’irrigation intelligente, la récupération des eaux de pluie et les capteurs connectés, tout en engageant les agriculteurs et les jeunes entrepreneurs dans cette transition technologique.

Un Livre blanc issu des discussions sera remis aux instances gouvernementales. Quelles recommandations espérez-vous voir émerger ?

Nous espérons que le Livre blanc mettra en avant plusieurs axes stratégiques, notamment :

Le développement d’une industrie marocaine spécialisée dans les technologies de l’eau, en encourageant la R&D et la production locale.

La généralisation des solutions d’irrigation intelligente, avec des incitations pour faciliter leur adoption par les agriculteurs.

La formation d’une nouvelle génération d’experts en gestion hydrique, grâce à des programmes dédiés dans les universités et centres de formation.

Le renforcement des infrastructures pour une gestion plus efficace de l’eau agricole, incluant la modernisation des systèmes d’irrigation et l’utilisation de l’IA pour optimiser les ressources.

Quelles innovations agricoles seront mises en avant lors des démonstrations technologiques ?

L’AgriTech Expo 2025 mettra en lumière plusieurs innovations de pointe dans le domaine agricole, notamment :

Des systèmes d’irrigation connectée, qui optimisent la consommation d’eau en fonction des besoins réels des cultures.

Des capteurs IoT et plateformes d’analyse de données agricoles, permettant un suivi en temps réel des conditions de sol et climatiques.

Des drones agricoles pour surveiller les cultures et appliquer des traitements de manière ciblée.

Des solutions de biocontrôle et d’agriculture régénérative, réduisant la dépendance aux intrants chimiques.

La technologie ARWA Olive PRO, une solution spécialisée dans l’irrigation optimisée des oliveraies, qui permet une réduction d’environ 30 % de la consommation d’eau.

La Fondation Green OpenLab dans le secteur de l’agriculture durable. Pouvez-vous nous parler de son engagement et de ses autres initiatives en faveur de l’AgriTech ?

Green OpenLab est un acteur majeur de l’innovation en AgriTech, œuvrant pour l’adoption des technologies agricoles durables au Maroc. La fondation accompagne les startups, agriculteurs et chercheurs en facilitant l’accès à des solutions innovantes et en renforçant la collaboration entre les acteurs du secteur. Parmi ses initiatives, on retrouve :

L’organisation de challenges d’innovation, favorisant le développement de nouvelles technologies adaptées aux besoins des agriculteurs.

Le soutien aux startups à travers des programmes d’accélération et de financement, notamment dans les domaines de la gestion de l’eau et de l’agriculture de précision.

La création d’un écosystème d’expérimentation, avec le Campus FirmaTech comme laboratoire vivant pour tester et déployer des solutions AgriTech à grande échelle.

Quelles opportunités offre l’AgriTech Expo aux startups et entrepreneurs du secteur agricole ?

L’AgriTech Expo 2025 représente une opportunité unique pour les startups et entrepreneurs du secteur agricole. L’événement leur offre :

Un accès privilégié à un réseau de décideurs, incluant investisseurs, agriculteurs et acteurs institutionnels.

Un espace de démonstration technologique, permettant de tester leurs solutions en conditions réelles et de bénéficier de retours d’experts.

La 2ème édition du concours, qui récompense les meilleurs jeunes entrepreneurs producteurs innovants d’huile d’olive.

Des opportunités de financement et de collaboration, avec des sessions de pitch devant des investisseurs et des partenaires potentiels.