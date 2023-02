Banques. 73% des marocains bancarisés utilisent au moins un service en ligne [étude]￼

Lire aussi | PME Croissance rembourse plus de 50 millions de DH à ses actionnaires

En 2022, les opérations d’exécution de paiement sont de plus en plus croissants. Bank Al Maghrib prévoit que les utilisateurs de mobile wallet passeront de 0,4 million en 2019 à 6 millions d’ici 2024, avec un nombre total de 1,3 milliard de transactions. En matière de digitalisation, BMCE Bank (Bank of Africa actuellement) est classée en première position avec un taux de satisfaction des services en ligne de 98%, et dont plus du trois quart (84%) des utilisateurs se disent « très satisfaits ». « Ce taux de satisfaction élevé n’est pas étonnant, étant donné qu’en février 2018, Bank Of Africa a remporté le Trophée Bronze dans la catégorie ‘Best Integral Phygital Campaign’ pour sa campagne ‘Banque Connectée’ lors de la 2ème édition des Moroccan Digital Awards, qui récompense les marques les plus innovantes dans le domaine du numérique au Maroc », rappelle la même source.

Al Barid bank et la CIH sont les suivantes au classement, avec respectivement 97% et 96% de taux de satisfaction des services en ligne respectivement. Elles sont suivies par la Banque Populaire avec un taux de satisfaction moins élevé, de 95%, fait savoir la même source. « Enfin, 88% des utilisateurs de Attijariwafa Bank se disent satisfaits des services en ligne de la banque », note l’étude.