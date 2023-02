Deloitte Casablanca renforce son staff d’ingénieurs pour passer à 450 d’ici la fin d’année

Deloitte France et Afrique francophone a inauguré le 22 février son « Deloitte Morocco Cyber Center », un nouveau centre de cybersécurité à Casablanca, son sixième au monde après le Canada, les Etats Unis, l’Espagne, l’Inde et la Malaisie. Situé à Casablanca Finance City, le nouveau centre soutient l’avancement de la sécurité numérique et offre aux clients de Deloitte du Maroc, d’Afrique et du monde entier une expertise performante. « Ce sixième centre de cybersécurité de Deloitte vient compléter son système mondial », affirme Imade Elbaraka, président du Deloitte Morocco Cyber Center, (DMCC), cité par Morocco Telegraph.

Dans un contexte de multiplication de cyberattaques, la cybersécurité devient une nécessité pour les entreprises. Ainsi, ce nouveau centre vient à point nommé leur proposer des solutions de veille, de diagnostic, d’accompagnement dans la mise en place de stratégies et de solutions de cybersécurité. Ainsi basé à Casablanca, ce centre e sécurité informatique sera aussi amené à fournir des solutions à distance. Il fonctionne aux mêmes normes que ses cinq aitres confrères avec qui il procède en réseaux en pleine compémentarité, avec les mêmes objectifs.

Le Centre de cybersécurité de Deloitte, compte déjà 100 ingénieurs marocains et africains, dont la moitié sont des femmes et le recrutement se poursuit. D’ici 2025, il est prévu de rassembler plus de 450 experts. Avec ce staff bien sélectionné et formé, il propose une veille 24h/24 et 7j/7 par des opérateurs hautement qualifiés. Plus de 30 formations et formations certifiantes dans les piliers organisationnel, juridique et technique de la sécurité sont proposées par A Cyber Academy, le bras formation de Deloitte. La plateforme « Cyber Learning » offre des options de livraison en personne et en ligne pour ces sessions de formation. Une « War Room » pour la gestion de crise en cas d’incident de cybersécurité. Il permet des enquêtes et des analyses et permet le partage de ces résultats avec les clients via un réseau informatique sécurisé et séparé géré par Deloitte.

Le centre dispose également d’un laboratoire d’objets connectés et de sécurité industrielle qui se concentre sur le développement de nouvelles technologies et de solutions créatives de cybersécurité, un laboratoire de sécurité défensive et offensive pour résoudre l’un des problèmes de sécurité les plus importants de l’entreprise : déterminer si les politiques, les outils et les configurations offrent le niveau de sécurité requis pour leurs besoins.