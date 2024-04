Business France et la CFCIM officialisent le renouvellement de la CSP « Team France Export »

Business France, l’agence nationale dédiée à l’internationalisation de l’économie française, a officiellement reconduit, jeudi à Casablanca, la Concession de service public (CSP) « Team France Export » pour trois ans (2024-2026), en faveur de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM).

L’accord de renouvellement de la CSP « Team France Export » a été signé par la présidente de la CFCIM, Claudia Gaudiau-Francisco, et le directeur général de Business France, Laurent Saint-Martin, lors d’une cérémonie marquée par la présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester. Ce renouvellement illustre l’entière confiance faite à la CFCIM tout en lui fixant des ambitions encore plus fortes pour développer le courant d’affaires entre le Maroc et la France avec une attention forte accordée aux Petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent la véritable richesse de la relation bilatérale.

S’exprimant à cette occasion, Mme Gaudiau-Francisco s’est réjouie de l’intensité des relations économiques entre le Maroc et la France, notant que ce dynamisme économique se manifeste notamment par l’engagement quotidien d’un ensemble d’acteurs économiques.

« Au sein de la CFCIM, cette dynamique constitue notre ADN et guide notre action au quotidien, dans le sens Maroc-France et France-Maroc. Nous nous engageons à poursuivre notre action et à renforcer davantage cette relation économique d’exception », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, M. Saint-Martin a souligné la singularité du partenariat entre Business France et la Chambre de Commerce franco-marocaine, mettant en avant l’expertise, le savoir-faire et l’expérience de cette institution qui font que cette collaboration soit efficace et basée sur la confiance.

Selon lui, la CSP « Team France Export » de la CFCIM constitue une « une force de frappe considérable et nous en sommes extrêmement fiers ».

Etape importante

« Cette concession va au-delà de la simple gestion des affaires commerciales et inclut également d’autres acteurs tels que les conseillers du commerce extérieur, la French Tech et l’Agence française de développement (AFD), contribuant ainsi au renforcement des relations commerciales et d’investissement entre la France et le Maroc », a-t-il ajouté.

M. Saint-Martin a également estimé que « le moment actuel est propice à une accélération de cette dynamique, comme en témoignent les projets de partenariat structurant entre Business France et la CFCIM, visant à soutenir davantage les entreprises françaises, en coopération avec les entreprises marocaines ».

La signature de cet accord reflète notre ambition commune d’encourager la réussite des entreprises et de favoriser l’échange de talents entre les deux pays, a-t-il soutenu, se félicitant de cette « étape importante dans notre engagement à renforcer les liens économiques entre la France et le Maroc ». Cette cérémonie s’est déroulée dans le cadre de la visite de M. Riester au Maroc du 3 au 5 avril 2024 qui s’inscrit dans un agenda visant à renforcer les liens économiques et commerciaux entre la France et le Maroc.

Ont également pris part à cette rencontre au siège de la CFCIM, l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, la directrice développement export Bpifrance, Marie-Albane Prieur, le président des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI), Arnaud Vaissié, ainsi que de nombreux représentants des institutions marocaines partenaires de la CFCIM.