Mondial 2030: La France prête à apporter sa contribution

Dans une récente interview accordée à L’Economiste, le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, a souligné la volonté des deux pays de bâtir un partenariat renforcé et équilibré.

Le ministre français délégué au Commerce extérieur, Franck Riester, est attendu au Maroc ce jeudi 4 avril. Dans une interview accordée à nos confrères de l’Economiste, le responsable français a appelé à la mise en place d’un partenariat d’égal à égal entre Rabat et Paris, tout en insistant sur le rehaussement des relations bilatérales à un niveau d’ambition sans précédent. Il a notamment mentionné le « potentiel exceptionnel » que représente le Maroc à plusieurs égards et l’importance de tenir compte des défis contemporains dans la définition de cette feuille de route.

« Nous pensons que le potentiel est exceptionnel à tous points de vue. Et ensuite, parce que les défis que nous devons relever ensemble ont évolué, ce sont les défis du siècle actuel. Pour projeter la relation bilatérale sur le long terme, nous devons prendre en compte la réalité du monde d’aujourd’hui et en faire le «moteur» d’une relation franco-marocaine renouvelée », a-t-il dit à ce sujet.

Interrogé sur les dossiers prioritaires à aborder avec les homologues marocains, Riester a souligné l’importance de construire un « partenariat basé sur des projets concrets ». Il a mis en avant le rôle crucial du Maroc en tant que « hub naturel » entre l’Afrique et l’Europe, ainsi que son potentiel en matière d’énergie verte.

Transition numérique et intelligence artificielle

Lors de ses discussions avec les responsables marocains, Riester annonce vouloir aborder des sujets tels que la décarbonation, les mobilités urbaines et interurbaines, la transition numérique ou encore l’intelligence artificielle

Quant à la participation de la France dans les grands projets à venir au Maroc, notamment dans le cadre de la Coupe du monde de football 2030, Riester a souligné l’engagement fort de la France aux côtés du Royaume. Il a exprimé la volonté des entreprises françaises d’apporter leur expertise et leur savoir-faire dans différents domaines, tels que les infrastructures sportives, les transports et l’événementiel.

La question de l’intégration des opérateurs français au plan de relance annoncé par le gouvernement français a également été abordée. Riester a souligné que le nouveau partenariat économique entre la France et le Maroc devrait s’appuyer sur les priorités identifiées dans le « Nouveau Modèle de Développement » et le plan « France 2030 ». Il a notamment mis en avant l’importance de la décarbonation des économies comme axe central de ce partenariat.

Concernant le continent africain, Riester a évoqué les ambitions communes de la France et du Maroc e, soulignant l’importance de l’accès au marché continental pour les deux pays. Il a exprimé sa confiance dans le renforcement des liens économiques entre les deux pays et a souligné l’importance des échanges entre les acteurs économiques français et marocains.